Appuntamento sabato 18 febbraio dalle ore 10.30 presso la Sala Martelli di Toscanella in piazza della Libertà

Un incontro pubblico per parlare del bilancio 2023 del municipio e presentare il progetto ‘Dozza con te’. L’appuntamento è in agenda il prossimo 18 febbraio, dalle ore 10.30 in poi, presso la Sala Martelli di Toscanella in piazza della Libertà. Un’iniziativa pensata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Albertazzi per incontrare i cittadini ed alimentare quel continuo confronto partecipativo così strategico per affrontare in modo adeguato e consapevole il delicato periodo storico. Il tutto alla vigilia dell’approvazione di strumenti operativi come il Dup e il bilancio dell’ente pubblico.

Al fine di agevolare la massima partecipazione all’evento, anche da remoto, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Dozza con tanto di successiva pubblicazione per la visione.

Sul fronte del tema del bilancio 2023, che sarà affrontato insieme al primo cittadino dozzese ed alla sua giunta, trapela quale anticipazione: “Confermate le politiche virtuose materializzate e sviluppate negli anni passati – fa sapere Albertazzi -. Rispetto ad altri territori, anche non troppo lontano da noi, tariffe ed aliquote resteranno invariate alimentando una concreta riduzione complessiva della pressione fiscale di origine comunale sulle tasche dei contribuenti”.

Non solo. “A tal proposito, è di qualche giorno fa la notizia della riduzione del numero dei conferimenti dei rifiuti con conseguente incidenza, da segno meno, anche sulla tariffa puntuale del servizio per le tante famiglie virtuose del paese – continua -. In generale, puntiamo la nostra attenzione alla continua ascesa del livello qualitativo dei servizi erogati alla comunità”. Una componente che, alle latitudini del borgo, ha contribuito a limitare l’opera di intercettazione dei fondi Pnrr: “Sono pensati per colmare il divario tra le comunità italiane virtuose e quelle meno – sottolinea il sindaco -. Dozza, per fortuna, fa parte della prima fascia con una gamma di proposte concrete e valenti dedicate alla collettività. Il nostro impegno sarà sempre più focalizzato al loro continuo rafforzamento”.

Idee chiare. “Dall’ampliamento dei servizi di prossimità al potenziamento del comparto bibliotecario – entra nel dettaglio Albertazzi -. Ma siamo al lavoro anche sul progetto Polis di Poste Italiane. Un posto speciale, poi, lo occupano welfare e terzo settore. E’ qui che si inserisce il nuovo percorso ‘Dozza con te’ che presenteremo in compagnia del responsabile Fabio Gandini dell’Associazione Rambaldi e di Loris Salmi al timone dell’albo dei volontari del comune”.

Una progettualità lungimirante che attinge, riassume ed accorpa le positive esperienza di ‘…E noi ci siamo…’ e dell’albo comunale dei volontari. “Testimonianze di vera partecipazione attiva della popolazione alle dinamiche pubbliche. Ma anche di auto-mutuo sostegno alla comunità – prosegue -. Un patrimonio che ci ha permesso di colmare eventuali mancanze ed ottenere risultati significativi nella cura e nella salvaguardia della cosa pubblica a costo zero per i contribuenti. Un’operatività che ci permette di dare una risposta d’avanguardia e garantire un presidio in termini di affiancamento alla popolazione con la mitigazione delle criticità di isolamento sociale, solitudine e digital divide”.

Con un obiettivo ben chiaro impresso nella mente. “Non lasciare indietro nessuno e far crescere in modo armonico e collettivo la nostra società grazie alla stretta sinergia tra le realtà del terzo settore, come l’Associazione Rambaldi, ed il municipio – conclude Albertazzi -. Se altrove si cercano quei fondi vincolati allo sviluppo di contenuti digitali, noi abbiamo scelto di mettere a frutto l’inestimabile capitale umano. Volontari formati, e molto performanti, che ci permettono di guardare avanti con fiducia. Fondamentale, quindi, il reclutamento di risorse umane sempre più utili e necessarie per trainare quell’ampio ventaglio di opportunità a beneficio dei dozzesi”.