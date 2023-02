Le offerte vanno presentate entro l’8 marzo

Su indicazione dell’Amministrazione comunale, Area Blu ha pubblicato il bando pubblico per la concessione dell’immobile di proprietà del Comune di Imola posto all’interno del Parco delle Acque Minerali, da destinare all’attività di somministrazione di alimenti e bevande ed eventi di intrattenimento e divertimento. Si tratta, in sostanza, dell’edificio adibito a bar e dell’area esterna circostante, per organizzare gli eventi. I suddetti locali e spazi sono destinati all’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande. La concessione parte dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2029 con opzione di rinnovo per ulteriori sei anni.

Requisiti di partecipazione, canone a base d’asta e termine di presentazione offerte

Fra i requisiti per partecipare alla gara vi è l’iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività di somministrazione alimenti e bevande. Possono partecipare le imprese (individuali/società/cooperative) regolarmente costituite in possesso della partita I.V.A. o persone fisiche maggiorenni che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande si impegnino in caso di aggiudicazione a costituire regolare impresa.

Il canone di concessione a base d’asta, da assoggettare ad aumento percentuale, è di € 24.000 annui.

Le offerte vanno presentate entro le ore 12 del giorno 08/03/2023 ad Area Blu. Lo stesso giorno, alle ore 15, si svolgerà la prima seduta pubblica di apertura delle offerte pervenute.

Modalità e criteri di aggiudicazione

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri e punteggi: offerta tecnica con punteggio massimo di 80 punti e offerta economica (a partire dal canone di concessione a base d’asta), con punteggio massimo 20 punti; per un totale di 100 punti.

Per quanto riguarda l’offerta tecnica, dovranno essere illustrati i seguenti due aspetti: a) esperienza di attività di somministrazione alimenti e bevande, organizzatori di eventi e gestori di luoghi di divertimento (con punteggio massimo di 40 punti); b) modalità di gestione dell’immobile (con punteggio massimo di 40 punti). In particolare, per questo secondo punto, il bando di gara specifica “l’immobile dovrà essere gestito compatibilmente con la destinazione d’uso urbanistica dello stesso e con specifica destinazione dell’immobile a garantire una continuità giornaliera in modo da essere luogo fruibile in particolare alle famiglie, bambini, agli adolescenti, ai giovani under 35, generando opportunità di svago e divertimento, in modo tale da creare un contenitore estivo che possa soddisfare le esigenze più trasversali: luoghi in cui si possa vivere momenti di relax e socialità con la somministrazione di food e beverage, fino al divertimento in senso lato, compreso l’organizzazione di eventi e serate musicali. Il progetto gestionale dovrà indicare gli orari di apertura ed eventuali iniziative promozionali che il contesto stesso favorisce. I progetti saranno valutati positivamente in base agli orari di apertura proposti (in funzione dell’utenza suindicata) e alla tipologia di attività proposta che dovrà essere in linea con quanto sopra specificato”.

Clausola di sbarramento

Proprio perché è importante per il Comune assicurare che la prestazione sia eseguita con modalità che assicurino almeno un livello minimo dal punto di vista qualitativo, nel bando di gara Area Blu ha inserito la clausola di sbarramento: “per poter essere ammessi alla fase di valutazione dell’offerta economica, i concorrenti devono ottenere, nella valutazione dell’offerta tecnica, un punteggio complessivo non inferiore a 40 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia”.

La soddisfazione del sindaco Marco Panieri

“Lo spazio, nel parco delle Acque Minerali, adibito a locale viene rimesso a gara dopo essere tornato in funzione nel 2020 e aver rappresentato in questi due anni un importante luogo di socialità per le famiglie e per i giovani. Con questo nuovo bando da parte dell’Amministrazione, ora si amplia l’attività non solo alla somministrazione delle bevande, ma anche all’ambito più ludico, legato al divertimento e allo stare insieme. L’obiettivo è proprio dare ai giovani e alle persone di tutte le età un luogo in cui ritrovarsi, incontrarsi e divertirsi in sicurezza e legalità” commenta con soddisfazione il sindaco Marco Panieri.

“Tutto questo si inserisce nell’area adiacente all’Autodromo, che rappresenta sempre più un vettore di iniziative, eventi e servizi non solo per il tracciato, ma anche per tutto ciò che è intorno ad esso. Infatti, con la riapertura di questo luogo e anche di altri (come i servizi di ristorazione situati su via Malsicura), l’idea è tornare ad avere un’area polifunzionale, partecipata e con attività varie – aggiunge Panieri, che conclude -. Il Parco delle Acque Minerali è un parco storico nel quale l’Amministrazione ha investito e continuerà a investire con la realizzazione di una nuova palestra all’aperto situata nell’area, come ulteriore presidio di socialità, salute e benessere. Il Parco è protagonista di una tendenza che vede Imola, grazie agli eventi, agli investimenti e alla ripartenza di numerose attività, riaffermarsi come zona di riferimento per aggregazione e socialità rispetto ad altre città, anche esterne al Circondario, nell’ambito allargato della Città Metropolitana e della Romagna. Su questa prospettiva di rilancio intendiamo proseguire con grande determinazione, nella consapevolezza di poter essere un territorio ricco di energie e nuove opportunità. A questo proposito, ringrazio l’assessore Pierangelo Raffini, per la parte legata allo sviluppo economico, con il quale siamo al lavoro per pubblicare altri bandi per la gestione di spazi da dedicare ad attività economiche”.