Le celebrazioni ufficiali della Festa della Repubblica della città di Bologna si terranno quest’anno al Pilastro, nel quartiere San Donato-San Vitale

“Come lo scorso hanno – dichiarano il Prefetto Attilio Visconti e il sindaco Matteo Lepore – abbiamo deciso di celebrare la Repubblica italiana in un luogo diverso da quello tradizionale del centro cittadino. La zona del Pilastro è, e sarà sempre più nei prossimi anni, al centro di importanti trasformazioni: dal Museo delle bambine e dei bambini, alla nuova caserma dei Carabinieri, fino alla linea rossa del Tram, che renderà sempre più connessa e accessibile a tutti i bolognesi questa parte della città. Celebrare il 2 Giugno in questa zona è un modo per sottolineare, anche in una giornata dall’alto valore simbolico per l’unità nazionale, l’impegno delle istituzioni ad essere presenti e vicine ai cittadini e considerare centrale ogni luogo della città”.