Dal 13 marzo inizia la distribuzione delle nuove dotazioni. Attuata una campagna di comunicazione e informazione capillare, previsti anche incontri pubblici

A Baricella prenderà il via un adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata, e recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente.

Questa iniziativa rientra tra quelle previste dalla gara per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata a fine 2021 in un raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società cooperativa Brodolini e il Consorzio Ecobi, tramite gara ad evidenza pubblica da parte di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti).

Le modifiche al servizio di raccolta coinvolgeranno il comune a partire dal 3 aprile. Complessivamente sono interessate dal progetto circa 3.320utenze, di cui 209 non domestiche.

Nel concreto si tratta di uno sviluppo del sistema già presente. Tra le novità principali le lattine saranno da conferire nel sacco giallo della plastica e non più insieme al vetro mentre rifiuti indifferenziati, carta e sfalci/potature in appositi contenitori e non più nei sacchi. Nel comune è infatti già attivo un modello di raccolta differenziata porta a porta analogo a quello previsto dalla concessione, con ottimi risultati: attualmente la percentuale di raccolta differenziata è sopra al 75% e si vuole raggiungere, grazie alle novità introdotte e all’indispensabile collaborazione di tutti, l’importante obiettivo dell’82%, portando la produzione di indifferenziato sotto i 100 Kg/abitante contro gli attuali 107,5.

Le principali novità: lattine insieme alla plastica e la carta non più a sacchi

A Baricella attualmente è presente la raccolta porta a porta per tutte le principali tipologie di rifiuto: carta/cartone, indifferenziato, plastica, lattine, organico e indifferenziato. Con l’adeguamento dei servizi, i contenitori per la raccolta dell’organico verranno sostituti da nuovi bidoncini dotati di un codice identificativo collegato all’utenza. La plastica continuerà ad essere conferita nei sacchi gialli, unita però alle lattine, e la raccolta diventerà settimanale (cambia la giornata, non più il mercoledì ma il sabato), con una frequenza maggiore rispetto alle attuali 35 volte all’anno. Il vetro andrà conferito da solo e non più insieme alle lattine nelle apposite campane verdi stradali, come avviene già ora. Per quanto riguarda carta/cartone e rifiuti indifferenziati, la raccolta passerà da sacco a bidoncino, anche in questo caso dotato di codice identificativo. Anche per la carta varia il giorno di raccolta che diventa il mercoledì anziché il lunedì. Per gli scarti verdi e le ramaglie si dovranno utilizzare appositi contenitori carrellati, non andranno più esposti nei sacchi arancioni come avviene ora. La raccolta di pannolini e pannoloni raddoppia passando da una a due volte alla settimana e verrà introdotto un nuovo servizio per la raccolta dell’amianto a domicilio.

Una capillare campagna di informazione. Previsti incontri pubblici e punti informativi

Sarà capillare la campagna di comunicazione, che mira a raggiungere tutti i cittadini per accompagnarli in questi adeguamenti del servizio. Sono numerose le iniziative previste: lettera a tutte le famiglie e attività produttive/commerciali, consegna dei materiali al Punto Smeraldo, un punto informativo per eventuali chiarimenti e incontri pubblici.

Questi ultimi sono in programma il 6 marzo con un doppio appuntamento alle 17.30 e alle 20.30 alla Sala Europa del centro culturale Il Bargello in via Europa 1 a Baricella, il 7 marzo alle 20.30 nell’ex asilo Simoncini, in via Gramsci a Boschi, il 9 al centro sportivo in via Unità d’Italia a San Gabriele.

Il punto informativo si terrà invece il 3 marzo dalle 9 alle 13 al mercato settimanale di Baricella.

Per usare al meglio i servizi è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it, utilizzare l’app gratuita di Hera il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivi entrambi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

Il kit si ritira direttamente al Punto Smeraldo dal 13 marzo al primo aprile

Le utenze di Baricella potranno ritirare direttamente le nuove dotazioni in uso per fare la raccolta differenziata al Punto Smeraldo in una delle quindici giornate previste dal 13 marzo all’1 aprile, sempre con apertura dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, secondo il seguente calendario: a Baricella, in via Roma 31, il 13, 14, 16, 18, 25, 30, 31 marzo e 1 aprile; a San Gabriele, nel magazzino comunale in via Savena Vecchia 208/4, il 20, 21, 27 e 28 marzo; a Boschi, nel Centro Simoncini in via Gramsci 26, il 17 e 24 marzo; a Passo Segni, nel Club 78 in via Guidetti 10, il 23 marzo.

Al Punto Smeraldoverranno distribuiti i nuovi bidoncini per indifferenziato e organico, con una dotazione di sacchetti, un bidoncino azzurro per la carta da utilizzare al posto dell’attuale sacco, un nuovo contenitore per l’esposizione dell’organico con relativi sacchetti, i sacchi gialli per plastica e lattine insieme. Per gli scarti verdi e le ramaglie si dovranno utilizzare appositi contenitori, che si potranno richiedere al Punto Smeraldo, mentre il contenitore per la raccolta di pannolini e pannoloni dovrà essere richiesto presso l’ufficio Urp del Comune.

Insieme a questa dotazione, sarà distribuito anche il nuovo calendario per il porta a porta in vigore dal 3 aprile 2023 (cambieranno alcune giornate rispetto alla situazione attuale) e una guida alla raccolta differenziata. Compresa nel kit anche la Carta Smeraldo, per la fruizione in futuro di eventuali servizi ambientali integrativi tra cui l’accesso alle stazioni ecologiche.

Contenitori e sacchi potranno essere immediatamente utilizzati e saranno in ogni caso obbligatori a partire dal 3 aprile 2023. Da quella data i rifiuti esposti con le vecchie modalità non verranno più ritirati.

Il materiale (contenitori e sacchi) sarà dotato di un codice identificativo collegato all’utenza e proprio perché personale potrà essere consegnato soltanto al titolare del contratto. In caso di ritiro da parte di altra persona, saranno necessarie una delega da parte dell’intestatario dell’utenza, copia del documento del delegante e un documento del delegato. La delega da utilizzare è a disposizione insieme alla lettera informativa in corso di distribuzione a tutte le famiglie e attività.

Successivamente, a partire dal 13 aprile fino al 31 dicembre 2023, si potrà ritirare il tutto recandosi all’Ecosportello in Municipio, via Roma 76, 2° piano, tutti i giovedì mattina dalle 9 alle 12. Il kit, sempre a partire dal 13 aprile, potrà essere ritirato anche all’Ecosportello Hera in corso Mazzini 182 a Molinella, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Servizio a domicilio di consulenza dedicato alle attività produttive e ai condomini

È stata avviata in queste settimane anche un’attività di ascolto e consulenza tecnica da parte di Hera dedicata alle attività produttive e ai condomini, finalizzata a rinnovare le informazioni sui servizi a disposizione e rilevare eventuali esigenze specifiche in merito alla raccolta dei rifiuti.