Sarà inaugurato a Osteria Grande il 22 e il 23 febbraio

Nasce a Osteria Grande, frazione di Castel San Pietro Terme, un nuovo hub della conoscenza metropolitana, dove formazione, innovazione e imprenditoria si incontreranno. Il nuovo spazio polivalente si chiamerà BOOM e verrà inaugurato nelle giornate di mercoledì 22 febbraio e giovedì 23 febbraio.

BOOM è il nuovo knowledge e innovation hub di CRIF che, pensato in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme, all’interno di un piano di sviluppo aziendale nella frazione promuoverà iniziative e percorsi di formazione dedicati a studenti di ogni grado scolastico, professionisti, imprenditori, startupper, executive e corporate.

BOOM sarà un luogo fisico e digitale dove formazione, innovazione, imprenditoria si incontrano e si contaminano per generare nuove opportunità di crescita e favorire uno scambio continuo di know-how.

Nello specifico, il progetto di BOOM, partito nei mesi scorsi con i primi laboratori e workshop online, ha l’ambizioso obiettivo di aprirsi a collaborazioni nazionali e internazionali unendo risorse e competenze di diversi settori per fare crescere in competenze e formazione l’area metropolitana bolognese e la Regione Emilia-Romagna, contribuendo a colmare il gap città-periferia e a rendere il territorio metropolitano e regionale sempre più un polo di riferimento per l’innovazione a livello europeo.

Il nuovo centro della conoscenza, progettato all’insegna della sostenibilità, della flessibilità e della fruibilità degli spazi interni ed esterni, è stato realizzato da CRIF con un investimento complessivo pari a circa 11 milioni di Euro e sarà aperto a tutti. Un ecosistema dell’apprendimento e della sperimentazione che coinvolgerà, in un ambiente sia fisico che digitale, giovani talenti, centri di ricerca, università, enti di formazione, aziende, start-up, incubatori-acceleratori, organizzazioni non profit e famiglie per costruire tutti insieme, con uno sguardo rivolto al futuro, una rete sempre più forte di supporto reciproco per affrontare il mondo che cambia.

Significative anche le ricadute in termini di occupazione. A questo riguardo, da fine 2020 ad oggi CRIF ha attivato 12 percorsi per neolaureati, con il coinvolgimento di circa 180 talenti, il 90% dei quali è stato successivamente assunto dalle società del Gruppo. Altre 8 iniziative sono in partenza imminente, con focus sulle professioni della tecnologia (sviluppatori, sistemisti, esperti della cyber security), dei dati e della digitalizzazione (data analyst, data scientist e business consultant), tutti percorsi che in futuro saranno organizzati all’interno dell’iniziativa BOOM.

Fondazione Golinelli sarà il principale partner di CRIF per la progettazione, la gestione e l’erogazione di tutte le attività educative e formative per le scuole, di iniziative volte al sostegno e alla crescita di startup e di nuove realtà imprenditoriali, attraverso programmi di accelerazione e altri progetti a stimolo dell’innovazione.