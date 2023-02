L’esposizione di fotografie sarà visitabile, con ingresso gratuito, sino al 10 marzo

Novant’anni dell’Ippodromo Arcoveggio di Bologna sono un traguardo di grandissima importanza per il mondo dell’ippica che ha, nell’impianto bolognese, uno dei suoi principali protafonsiti. La città di Bologna ancora oggi, grazie al complesso nato per ospitare le corse al trotto, può vantare tra Via di Corticella e Via dell’Arcoveggio un parco alberato, aperto a tutta la cittadinanza nel cuore del Quartiere Navile.

“BOX 202” è un inno all’amore per il cavallo: nelle immagini esposte alla mostra si respirano tutte le emozioni di chi vive, lavora, si allena, spera, vince e perde. In questa narrazione per fotografie sono protagonisti la vita delle scuderie ed i suoi sentimenti; è la parte più intima ed umana dell’ippica, quella che HippoGroup ha chiesto di interpretare al fotografo Andrea Bernabini.

La Sala d’Ercole, all’interno di Palazzo d’Accursio a Bologna, ospita le sessantacinque immagini firmate da Andrea Bernabini riprodotte con stampa “fine art” da Olimpia Visual Plan e montate su cornici realizzate a mano.

La mostra è visitabile sino a venerdì 10 marzo con i seguenti orari: da martedì a domenica 10 – 18:30, venerdì 15 – 18:30, giorno di chiusura: lunedì. L’ingresso è gratuito.

L’esposizione “BOX 202” è stata realizzata grazie al supporto della Fondazione Fruttadoro Orogel, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, di Crédit Agricole Italia e del Consorzio Romagna Iniziative. Si ringraziano inoltre per la collaborazione: Confagricoltura Emilia – Romagna e BFC media.