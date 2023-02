Nell’ambito degli scambi previsti dai progetti europei del programma Erasmus+

Sono state ricevute questa mattina in municipio dal vice sindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, le 5 insegnanti del Comune di Castellón de la Plana (Comunità Valenziana, Spagna) che partecipano ad uno scambio nell’ambito del progetto europeo Erasmus, per le scuole dell’infanzia.

Da circa tre anni, infatti, il Servizio Infanzia del Comune di Imola è impegnato in tre progetti europei del programma Erasmus+ 2020-2027, grazie ai quali circa il 50% del personale ha beneficiato di esperienze di una settimana all’estero, direttamente nelle scuole dei Paesi partner (Svezia, Estonia, Belgio, Spagna).

Grazie a questi contatti e ad altri maturati durante la nostra partecipazione ad un seminario intensivo in Norvegia a dicembre 2019, in cui erano rappresentati 18 Paesi dell’Unione, questa rete di scambi di arricchisce ora con l’ospitalità di queste cinque insegnanti spagnole, ad Imola dal 20 al 24 febbraio.

L’ospitalità è relativa ad un’attività formativa per professionisti che, nel linguaggio Erasmus, è definita di Job shadowing, ossia una formazione su campo per i docenti ospitati, attraverso il diretto contatto quotidiano, per una settimana, con colleghe delle scuole ospitanti. Le insegnanti di Castellò hanno l’interesse di approfondire il nostro modello didattico formativo “Senza Zaino, per una scuola Comunità”, di eccellenza europea, basato sull’accoglienza, la responsabilizzazione dei bambini, la didattica pertinente (cioè, costruita sugli interessi spontanei dei bambini), la diversificazione dei contesti di apprendimento, la cura degli spazi, la cooperazione tra le insegnanti e, per ultimo ma non meno importante, la collaborazione con le famiglie. In questo modo, la scuola diventa una vera comunità di vita dove ciascuno può trovare l’accoglienza migliore per sé. Grazie a questa esperienza, le scuole del comune di Imola sono state ritenute idonee, dall’Agenzia Nazionale spagnola per i progetti Erasmus, per essere luogo di formazione delle insegnanti di Castellò.

In più, le scuole del comune di Castellò sono interessate a vedere qualche esperienza di scuola rurale, essendo una realtà molto comune nel loro territorio. Durante l’esperienza di Job shadowing, le ospiti spagnole frequenteranno alcune delle scuole dell’infanzia comunali, avranno alcuni incontri di riflessione con le nostre insegnanti e, come vero esempio di scuola rurale del nostro territorio, vedranno l’esperienza del servizio prescolare di Sassoleone, che, peraltro, è ubicato nello stesso edificio della pluriclasse della locale scuola primaria. Di questa opportunità, si ringrazia il comune di Casalfiumanese.

“E’ un onore per la città di Imola accogliere questa delegazione di insegnanti ed educatrici provenienti dalla Spagna. Siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione la nostra esperienza pluridecennale che in questa occasione di scambio a livello europeo si confronta con altre realtà parimenti attrezzate e competenti. Così la scuola cresce e si rinnova – sottolinea Fabrizio Castellari -. I progetti Erasmus finanziati dal Fondo sociale europeo sono un lievito prezioso per l’offerta formativa 0/6 che proprio nello scambio di esperienza tra gli operatori dei servizi dei diversi Paesi che vi partecipano trova un momento di particolare ricchezza. E’ la terza volta che in questo anno scolastico 2022/2023 Imola accoglie delegazioni straniere su progetti di formazione e scambio sullo 0/6 dei nostri Servizi all’Infanzia. Il fatto che i servizi all’Infanzia del Comune di Imola siano sempre più spesso riconosciuti come capofila di questi progetti è un ulteriore valore aggiunto”.