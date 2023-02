Pieno successo per la sfilata, che dall’autodromo a piazza Matteotti è stata seguita da migliaia e migliaia di persone, fra costumi colorati, balli e musica

Una grande giornata di festa per Imola, che con il Carnevale dei Fantaveicoli ha mostrato tutta la voglia di ritrovarsi tutti insieme, piccoli e grandi, famiglie intere, per un pomeriggio di allegria e divertimento. Un successo pieno per la Grande sfilata, che è ritornata dopo un’assenza di due edizioni, causa la pandemia.

Dalla pista dell’autodromo, con la partenza data dal sindaco Marco Panieri e da Elisa Minganti, race control dell’Enzo e Dino Ferrari, lungo tutto il percorso fino a piazza Matteotti, nel cuore della città, punto di arrivo della parata, sono state migliaia e migliaia le persone assiepate per vedere i 25 protagonisti della Grande Sfilata, fra Fantaveicoli in concorso e gruppi ospiti. In un tappeto di coriandoli e stelle filanti, per un pomeriggio all’insegna dei Fantaveicoli, rigorosamente ecologici, non inquinanti, costruiti con materiali naturali e riciclati, di costumi colorati, balli e musica, con la grande sfilata aperta dalla Banda musicale Città di Imola.

Erano tre le categorie in concorso per questa edizione 2023: Fantaveicoli, Fantaveicoli Scuole e Gruppi Mascherati. A ricevere il premio dalle mani del sindaco di Imola, Marco Panieri, come primo classificato nella categoria Fantaveicoli è stato il gruppo “Amici dell’Allegria”, di Faenza con “Giriamo con le favole” aggiudicandosi il premio di € 800; secondo classificato Agide Cervi (Casa del Clown) di Povilgio (Reggio Emilia), con “Lavoriamo per salvare i pianeti” (€ 600); terzo classificato Fabio Baron, di Borso del Grappa (Treviso) con “La pazzurda squadra spaziale” (€ 500).

Nella categoria Fantaveicoli Scuole, premiate per l’occasione dal vicesindaco Fabrizio Castellari, si è classificato come primo l’Istituto Comprensivo IC5 scuola primaria Sante Zennaro con “I nuovi Pirati, noi cambiamo rotta” (€ 250 buono offerto da Coop Alleanza 3.0) e ottiene anche il Gonfalone del Grifon d’oro (attribuito ogni anno alla scuola vincitrice della categoria); secondo classificato l’Istituto Comprensivo IC4 scuola primaria Pelloni Tabanelli con “Carichiamoci di GREEN..ta” (€ 200 buono offerto da Centro Leonardo); terzo classificato l’Istituto Comprensivo IC1 scuola secondaria di di primo grado Sesto Imolese e scuola infanzia San Prospero con “Salviamo le api” (€ 150 buono offerto da Coop Alleanza 3.0).

Terza categoria in concorso quella dei Gruppi Mascherati,nella quale ha vinto il primo premio L’Oasi di Santa Teresa con “Gli eroi del mare” (€ 500 buono offerto da Centro Leonardo); secondo classificato Comitato genitori scuola Marconi con “Più sani, più belli” (€ 400 buono offerto da Coop Alleanza 3.0); terzo classificato “Insieme per un futuro migliore” con “Insieme per una transizione ecologica” (€ 300 buono offerto da Centro Leonardo).

Infine la giuria ha deciso di attribuire due premi speciali (€ 100 l’uno in buoni offerti da Coop Alleanza 3.0): uno a Vittorio Salvatori, di Imola, con “Le cirque pallet”, per “l’utilizzo sapiente di materiali di recupero ed il messaggio ecologico”; l’altro all’Istituto comprensivo IC7 scuola primaria e scuola secondaria di primo grado con “Energia…per crescere” per “il corretto messaggio che sottolinea l’importanza di una corretta alimentazione a base di frutta e verdura a partire dalla mensa scolastica”.

Da ricordare anche la partecipazione al concorso nella categoria Fantaveicoli di Laura Capirossi, con il suo “Virus a palla”, che dal 2008 è stata presente ininterrottamente a tutte le edizioni della sfilata, come costruttrice.

A conclusione della manifestazione, in piazza Caduti per la Libertà, lo spettacolo “Balene amare” ha concluso una giornata piena di festeggiamenti. Lo spettacolo, nato dalla collaborazione tra Cantieri Meticci e i giovani e giovanissimi del Centro giovanile di Sesto Imolese all’interno del centro sociale Tarozzi, ha visto un Fantaveicolo unico nel suo genere, un Cicloteatro, prendere vita e narrare una storia: una proposta teatrale “meticcia”, ibrida nelle forme e nei contenuti. Un vero e proprio teatro viaggiante su biciclette che può trasformarsi in arena nei luoghi di spettacolo.