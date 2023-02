L’uomo, censurato per analoghi reati, è stato denunciato per truffa aggravata

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro, a Bologna, al termine di un’attività di indagine scaturita a seguito della denuncia di truffa sporta da parte di un anziano 79enne bolognese, hanno deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica di Bologna, un 36enne, operaio, censurato per analoghi reati.

Da quanto ricostruito, il 6 novembre scorso, il 36enne, presentandosi presso l’abitazione della vittima, nel quartiere Savena, si era qualificato come operatore dell’Enel, proponendogli di cambiare i contratti relativi alla fornitura di luce e gas, al fine di poter risparmiare sulle bollette.

In quella circostanza, il sedicente operatore, aveva convinto l’anziano a sottoscrivere tre “finti” contratti, facendosi consegnare la somma di 135 euro. Una volta instaurato il rapporto di fiducia con l’anziano, il sedicente operatore si era presentato altre volte presso la sua abitazione e, con varie scuse, tra cui la velocizzazione dell’attivazione dei nuovi contratti, piuttosto che le spese relative all’acquisto delle marche da bollo, era riuscito a farsi consegnare ulteriori somme pari a 174 euro.

Di fronte ad una nuova richiesta, per 98 euro, il pensionato si era insospettito e aveva contattato gli uffici dell’Enel, realizzando di essere stato truffato dal giovane, con il quale aveva già concordato l’appuntamento per lo scorso sabato 18. Questa volta però all’incontro si sono presentati anche i militari, i quali hanno fermato il giovane subito fuori dall’abitazione.

Sottoposto a perquisizione personale sono stati rinvenuti i 98 euro appena incassati dalla vittima e la relativa richiesta di aggiornamento del contratto dell’Hera. Presso l’abitazione dell’indagato, i Carabinieri hanno sequestrato vari moduli, in carta intestata, di adesione a contratti per la fornitura di energia elettrica e di gas, oltre a bollette e documentazione di vario genere, in bianco ovvero già sottoscritte da altre persone, verosimilmente truffate in precedenza.