Fra le domande più frequenti quelle relative al conferimento di abiti usati, cartoni per la pizza e imballaggi in polistirolo

Nel 2022 i cittadini di Bologna e dei comuni del territorio metropolitano hanno consultato Il Rifiutologo centinaia di migliaia di volte: oltre 600.000 solo per avere conferma del cassonetto giusto dove conferire un rifiuto. L’app del Gruppo Hera, nata dieci anni fa, compare oggi su quasi un milione di dispositivi e viene aggiornata e potenziata progressivamente con nuove funzioni. Tra le più recenti, la prenotazione del ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti: nel 2022, questa funzione è stata utilizzata circa 10.000 volte, di cui quasi 6.000 nel bolognese. Il Rifiutologo si conferma dunque un consigliere fidato per migliorare sempre di più la raccolta differenziata, prendersi cura dell’ambiente e contribuire in maniera attiva al decoro urbano.

Ritiro ingombranti, con Il Rifiutologo basta un clic per prenotare

Il Rifiutologo offre opzioni sempre più personalizzate anche grazie alla geolocalizzazione per indirizzo di residenza. Con l’app è possibile trovare le stazioni ecologiche e le isole interrate più vicine oltre ad altre raccolte differenziate particolari, consultare il calendario delle raccolte porta a porta ed effettuare segnalazioni con foto su rifiuti abbandonati o contenitori rotti.

Tra le funzionalità più recenti rientra la prenotazione del ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti: con pochi gesti sul touchscreen del proprio telefono o tablet si richiede l’intervento direttamente a casa. Il sistema fornisce la prima data utile e, solo in caso in cui questa non sia compatibile con le disponibilità del cittadino, sarà necessario chiamare il servizio clienti per modificare l’appuntamento.

Oltre 2,7 milioni di ricerche, di cui un quarto nel bolognese

L’app Il Rifiutologo offre un elenco con circa 3.200 voci consultabili: digitando il materiale da buttare, compare subito il posto giusto in cui conferirlo.

Nell’ultimo anno, gli utenti hanno utilizzato questa funzionalità per più di 2,7 milioni ricerche, di cui un quarto solo nei comuni del bolognese. Qui, la domanda più frequente ha riguardato la destinazione degli abiti usati (con 18mila richieste), seguita da quella dei cartoni per la pizza (11mila) e gli imballaggi in polistirolo (circa 10mila).

Per i prodotti di largo consumo, inoltre, è possibile scansionare con il cellulare il codice a barre per ricevere immediatamente le informazioni su come differenziare nella giusta maniera. Se il materiale non è presente nel database, il cittadino può segnalarlo tramite l’applicazione per aggiornare l’archivio: si tratta di un meccanismo di “crowdsourcing” (cioè aggiornato con il contributo degli stessi utenti), che permette a Il Rifiutologo di collaborare con l’utente per migliorare costantemente nel tempo.

Installare Il Rifiutologo è semplice e veloce: l’app è disponibile gratuitamente sia su Apple Store sia su Google Play.