Nello splendido scenario di Villa Renoir a Legnano si è svolto il prestigioso galà

Un successo andato in scena con la premiazione di straordinarie aziende di eccellenza di oltre dieci categorie merceologiche, arrivate da tante regioni Italiane, dalla Sardegna alla Sicilia, passando per la Calabria, le Marche, il Molise, l’Abruzzo, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Puglia, Umbria.

E l’onda del successo arriva anche in area imolese con il riconoscimento assegnato all’azienda vitivinicola Merlotta, che vanta oltre 60 anni di attività di cantina impegnata nella valorizzazione del territorio.

Il galà presentato da Donato Ala Giordano e Rosaria Renna di Radio Monte Carlo, ha avuto momenti di pura emozione, quando sul palco sono salite aziende di pura eccellenza per ritirare il tanto meritato attestato e raccontare le loro storie.

Gli Italy Food Awards sono una piattaforma di promozione dedicata alle aziende di eccellenza, un format originale che mai prima d’ora era stato sperimentato. Alla versione nazionale si è arrivati dopo il grande successo delle edizioni regionali in Sardegna, Puglia, Toscana, Piemonte, Veneto Emilia Romagna e dal 2023 in tutte le regioni Italiane.

Già dalla sua prima edizione i FA hanno dimostrato di essere un evento nuovo e avvincente. Nelle scorse edizioni regionali giunte tra la terza e ottava edizione sono state oltre 1200 le aziende iscritte nelle varie categorie. Un riconoscimento atteso dall’industria dell’agroalimentare e che mai prima d’ora ha visto premiare queste categorie tutte insieme alla quale ha creduto in primis il Ministero delle Politiche Agricole che da 4 anni riconferma il suo patrocinio.

Il premio Italy Food Awards, nasce per celebrare l’impegno e la competenza nel settore agroalimentare Italiano, in questo momento in grande ascesa e con forti prospettive di sviluppo nel mercato estero. “Onestamente non avrei mai pensato che i Food Awards crescessero in cosi poco tempo e solo per la prima edizione sono state 468 le aziende iscritte di cui circa 110 premiate” commenta Donato Ala Giordano Presidente e ideatore degli Italy Food awards.

A ricevere il riconoscimento come migliore cantina per la valorizzazione del territorio è stata proprio la realtà vitivinicola Merlotta di Imola che ha ritirato il premio con il suo titolare Fabio Minzolini.