Con entusiasmo e grande partecipazione è stata inaugurata anche a Villa Fontana l’iniziativa ricreativa e sociale del Caffè Solidale.

Il progetto è promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con ASP ed è interamente finanziato tramite i fondi del 5xmille. Il Caffè rappresenta un punto di ritrovo fondamentale per gli over 65, dove poter socializzare e trascorrere un pomeriggio in compagnia.

Il Sindaco Matteo Montanari e l’Assessore alle Politiche Sociali Dilva Fava erano presenti per salutare i partecipanti e i volontari.

Gli appuntamenti sono gestiti dalla cooperativa Ida Poli con una programmazione che spazia tra ballo, giochi di società, animazione musicale e buon caffè. Inizialmente si terranno ogni 15 giorni per arrivare successivamente a una cadenza settimanale, come accade già nel capoluogo.

A Villa Fontana si svolgono i lunedì dalle ore 14.30 in collaborazione con l’Associazione culturale Villa Fontana, in via dalla Valle 77.

A Fossatone i mercoledì dalle ore 14.30 in collaborazione con il Centro Sociale Ricreativo e Culturale Nuova Vita, in via San Vitale Ovest 5426.

A Sant’Antonio i venerdì dalle ore 14.30 presso l’ex Centro Sociale, in via Mario Cappelletti 65, in collaborazione con l’associazione Torre dei Cavalli.

A Portonovo i venerdì dalle ore 14.30 in collaborazione con l’associazione Pro Portonovi’s presso la Baracchina Campo Sportivo, ingresso via A. Zambrini.

A Fiorentina i mercoledì dalle ore 14.30 in collaborazione con il Centro Sociale, in via Fiorentina 3949.

Il Caffè Solidale è una proposta d’aggregazione per dare la possibilità a chi lo desidera di passare alcune ore insieme, lontano dalle “solite preoccupazioni di casa”. Un luogo dove trovare amici vecchi e nuovi con i quali poter condividere esperienze di vita.

“Il Caffè Solidale continua le proprie attività nelle frazioni del territorio e ora arriva anche a Villa Fontana. L’Amministrazione esprime grande soddisfazione per la realizzazione di questo progetto – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali Dilva Fava – Un particolare ringraziamento alla straordinaria rete di volontari che ci accompagna con il loro prezioso lavoro”.