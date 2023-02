Al via la seconda edizione per la rassegna su libri scritti, tradotti e pubblicati da donne con uno sguardo sul lavoro editoriale

Oggi, giovedì 23 febbraio alle 17.30, si terrà online su zoom e in diretta streaming il primo appuntamento di Aprendo la porta, la rassegna dedicata ai libri scritti, tradotti e pubblicati da donne, con uno sguardo inedito sul lavoro editoriale. Il progetto è ideato da Valentina Greco in collaborazione con Ateliersi e Libreria delle donne, con il contributo del bando “Promozione dell’educazione alla parità tra i generi e prevenzione di tutte le discriminazioni”, del settore Pari opportunità del Comune, in collaborazione con i settori Biblioteche e Cultura e Creatività nell’ambito del Patto per la lettura.

Si inizia con Decolonizzare il desiderio, parlando di colonialismo, eurocentrismo, corpi attraverso il libro Sanguemisto di Gabriela Wiener, La Nuova Frontiera, 2022, presentato in dialogo con Elisa Tramontin, traduttrice del libro e Paula Satta, sociologa. Coordina Valentina Greco. È prevista la traduzione simultanea grazie a Roberta Granelli. L’incontro si terrà su Zoom e verrà trasmesso in diretta streaming su Facebook di aprendo la porta. Il link per connettersi verrà comunicato la mattina dell’evento sulla pagina Facebook di Aprendo la porta , dove sarà anche trasmesso in diretta, e sul sito del Patto per la lettura di Bologna www.PattoLetturaBo.it



Per la seconda edizione di Aprendo la porta lo sguardo della rassegna si allarga dalla letteratura ai mestieri letterari ed editoriali, per capire quale è lo spazio che hanno le donne e le femministe nel mondo dell’editoria e quali spazi stanno costruendo in quel mondo. Anche per quest’anno ci si muoverà su due binari: una parte degli incontri seguiranno il formato messo a punto nella scorsa edizione, con al centro un libro scritto o tradotto da una donna; una parte degli incontri sarà dedicata al lavoro editoriale, coinvolgendo le donne che se ne occupano, con uno sguardo attento non solo al genere, ma anche al femminismo e alle questioni lgbtqi+.

Negli incontri sui mestieri della scrittura ci si occuperà di traduzione, femminismo e intersezionalità e di cura/tele: dirigere una collana, creare una casa editrice, editare un libro.

Negli incontri sulla letteratura, si manterrà l’ormai collaudato e apprezzato formato di Aprendo la porta, a partire da un libro scritto, pubblicato e/o tradotto da una donna si discuteranno i temi che lo attraversano e la loro rilevanza culturale e politica. Per ogni incontro si prevede l’intervento dell’autrice e/o della traduttrice del libro, l’intervento di un’esperta dei temi oggetto del libro e l’intervento di un’attrice per delle letture, in modo che anche chi non ha letto il libro oggetto dell’incontro possa farsene un’idea. Una figura di coordinamento modererà gli incontri e agevolerà il dibattito col pubblico, elemento essenziale per rendere gli incontri realmente partecipativi.

I prossimi appuntamenti della rassegna saranno: il 7 marzo, su traduzione, trans/femminismo e intersezionalità, il 4 aprile si parla di poesia, il 2 maggio sul lavoro di cura dei libri, dalla creazione di una casa editrice alla direzione di una collana passando per il lavoro di editor.