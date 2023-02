Alla cerimonia hanno preso parte le autorità imolesi e quelle di alcuni Comuni limitrofi

Si è svolto in località Osteriola l’incontro a ricordo degli antifascisti e dei partigiani di Osteriola Lino Afflitti, Otello Cardelli, Candido Contoli, Zelino Frascari, Armando Gardi, Enea Suzzi, Angelo Volta.

Alla cerimonia, che si è tenuta davanti alla lapide posta a loro ricordo, sono intervenuti Gabrio Salieri, presidente Anpi Imola e Marco Panieri, sindaco di Imola. Erano presenti anche Daniele Bassi, sindaco di Massa Lombarda, Paola Pula, sindaco di Conselice, Fabrizio Castellari, vice sindaco di Imola, la staffetta partigiana Ines Manzoni e il partigiano Vittorio Gardi, figlio di Armando Gardi.

“Anche quest’anno, nel 78° anniversario della Liberazione, abbiamo voluto ricordare i martiri antifascisti e partigiani della località di Osteriola, questa piccola comunità che pagò un tributo di sangue enorme alla causa della libertà dal nazifascismo, con sette caduti in diversi episodi fra il 1944 e la primavera del 1945, chi negli scontri a fuoco fra partigiani e truppe nazifasciste chi arrestato, torturato e poi fucilato – ha detto il sindaco Marco Panieri, nel proprio intervento -. Mi ha colpito la generosa partecipazione di tanti concittadini di questa comunità, di Sesto Imolese, di Imola e dei comuni limitrofi di Massa Lombarda e Conselice. Ringrazio della loro presenza e concreta vicinanza i sindaci di Massa Lombarda e di Conselice. E’ significativa anche la partecipazione della staffetta partigiana Ines Manzoni e del partigiano Vittorio Gardi, figlio di Armando Gardi, che fu fra i sette caduti di Osteriola, medaglia di bronzo al valor militare per attività partigiana. E’ giusto e doveroso ricordare oggi per tramandare per sempre alle nuove generazioni un messaggio di speranza e di pace, affinché quelle tragiche pagine di storia e quei drammatici fatti non abbiano più a ripetersi. Siamo grati a quei martiri per il loro sacrificio: vogliamo mantenere vivo per sempre il loro esempio nella nostra memoria”.