Inaugurata in autodromo l’opera realizzata dall’artista Andrea “Fungo” Pelliconi – La cerimonia a due anni dalla scomparsa del grande campione

Un pomeriggio di grande commozione, ieri, alla curva Gresini, all’autodromo di Imola, in occasione della cerimonia #CIAO FAUSTO per “ricordare un grande Campione Imolese”, ovvero Fausto Gresini, a due anni esatti dalla scomparsa. Nell’occasione è stato inaugurato il murale realizzato dall’artista Andrea Pelliconi, in arte “Fungo”, posizionato proprio all’interno della curva. In pista, ad inaugurare il grande murale che ha ricevuto i complimenti di tutti, c’erano Nadia Padovani, moglie di Fausto, e che oggi guida il team, i figli Lorenzo, Luca, Alice e Agnese Gresini, i ragazzi del team Gresini, l’artista Andrea “Fungo” Pelliconi, il sindaco di Imola, Marco Panieri, il presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi, l’assessore all’autodromo, Elena Penazzi, don Pier Paolo Pasini, Carlo Costa e tanti amici del campione imolese e cittadini venuti a rendergli omaggio.

“La famiglia Gresini e la Gresini Racing ringraziano il sindaco di Imola Marco Panieri, l’assessore Elena Penazzi ed il direttore dell’Autodromo Pietro Benvenuti ed il presidente Gian Carlo Minardi, per la vicinanza dimostrataci in questi anni e per aver onorato il nostro caro Fausto dedicandogli una curva all’interno dell’autodromo ed una stele commemorativa. Volevamo dare ancora più importanza a questa curva, l’idea è stata quella di far realizzare a nostre spese, un bellissimo Murales. L’amministrazione comunale e l’autodromo, hanno accolto con entusiasmo la richiesta. Abbiamo contattato Andrea Pelliconi (Fungo), che si è subito reso disponibile creando questa bellissima opera con grande professionalità. Siamo sicuri che darà ancora più pregio alla città e all’autodromo” ha dichiarato Nadia Padovani, a nome dei figli Lorenzo, Luca, Alice e Agnese Gresini.

“Si aggiunge una nuova importante occasione per ricordare il grande Fausto Gresini e sono orgoglioso perché la Città di Imola, in accordo con la famiglia, si sta dimostrando impegnata nel commemorare e ricordare un uomo, campione nello sport e nella vita, come lui. Il murale è un ulteriore elemento di ricordo, anche di valore artistico e che ben si inserisce nel circuito dell’Enzo e Dino Ferrari. Un‘iniziativa di ricordo che si aggiunge alla tensostruttura già intitolata a Fausto preso il Centro Sportivo Tozzona – ha detto il sindaco di Imola, Marco Panieri -. Voglio ringraziare di cuore la famiglia Gresini per la sensibilità e la disponibilità dimostrate ancora una volta, nella speranza che possa testimoniare ulteriore vicinanza da parte della nostra comunità per una ferita, la scomparsa di Fausto, che è ancora aperta anche per tutti noi. Grazie e complimenti all’artista “Fungo”, Andrea Pelliconi, per lo splendido dipinto che ha voluto donare all’Autodromo e alla città. E’ emozionante pensare che anche questa autentica opera d’arte sulla Curva Gresini, insieme alla bellezza del nostro circuito, sarà protagonista e visibile durante i grandi eventi internazionali che avremo qui nel 2023”.

“Questo murale, insieme alla intitolazione della curva è un segno tangibile del ricordo di un grande campione, che è sempre stato anche un grande amico personale e del circuito di Imola, ricoprendo anche il ruolo di consigliere di Formula Imola. Un grande campione e una grande persona che ha dato tanto all’autodromo e alla città di Imola” ha sottolinea Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola.

“Sono onorato di avere fatto una cosa per una persona veramente grande come Fausto, che partito da meccanico ha saputo costruire grandi imprese, diventando campione del mondo in moto e come team manager. Il lavoro è stato impegnativo, vista la stagione, perché con il freddo la vernice cola e la superficie su cui ho dipinto non è liscia come un muro. Ho cercato di dare il massimo e di certo per me realizzare qui, all’interno del circuito della mia città, a pochi chilometri da casa un’opera così è del tutto speciale” ha commentato Andrea “Fungo” Pelliconi.

“Ricordare Fausto nel migliore dei modi per noi è un dovere: ecco perché non ci bastavano l’intitolazione e la stele. Ora chi arriverà alla curva Gresini potrà ammirare questo bellissimo dipinto. Ringrazio l’artista Andrea Pelliconi, che ha lavorato in pieno inverno e ci ha messo il cuore per finire il lavoro. Ora non resta che mostrarlo al mondo, durante i tanti eventi internazionali che ci aspettano” ha aggiunto Elena Penazzi, assessore all’Autodromo.

“Che questo murales sia per noi ricordo di una personalità significativa come Fausto e sappia tracciare la strada per tutti noi ed in particolare per i giovani” ha concluso don Pier Paolo Pasini, prima di benedire l’opera.