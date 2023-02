E’ stata rilanciata la collaborazione tra Emilia Romagna Festival e la Cina nel segno della cooperazione culturale lungo la Via della Seta

Il direttore artistico di Emilia Romagna Festival Massimo Mercelli ha incontrato nei giorni scorsi il nuovo ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Jia Guide, in occasione del suo discorso di insediamento a Villa Miani a Roma.

L’incontro è stato occasione per rilanciare la collaborazione tra Emilia Romagna Festival e la Cina con la quale da oltre dieci anni c’è una consolidata collaborazione – interrotta solo durante la pandemia -, grazie alla quale nel corso delle varie edizioni, nel festival emiliano-romagnolo sono stati ospitati straordinari progetti, come “La lunga marcia”, un’opera in forma di concerto portata in prima esecuzione italiana dalla China National Opera House di Pechino e la prima italiana di “Confucius”, balletto prodotto dalla China National Opera and Dance Drama Theater, oltre ad importanti orchestre e giovani talenti cinesi. Durante l’incontro, l’Ambasciatore ha poi ribadito l’importanza di proseguire la cooperazione culturale tra ERF e Cina sulla Via della Seta.

“La solida collaborazione rilanciata quest’oggi s’iscrive in un progetto più ampio mirato alla cooperazione culturale ed economica tra Italia e Cina – dichiara Massimo Mercelli, sottolineando come “ERF in questo contesto si accrediti da tempo come importante attore nella diffusione della musica colta e tradizionale cinese nel nostro Paese.”

“Questo incontro è un tassello importante dell’insieme di relazioni istituzionali che ERF ha costruito in questi anni con la China National Opera House e tante altre eccellenze – ha concluso Mercelli – Per il futuro l’obiettivo è rafforzare la dimensione internazionale del nostro festival che sta crescendo notevolmente. Proprio per questo vogliamo e dobbiamo essere all’altezza delle nuove sfide che ci attendono, costruiamo ponti, non muri”.