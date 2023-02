Nuovi rapporti con la comunità irlandese della ridente Contea di Wicklow

Sabato 25 febbraio il Consiglio comunale di Castel Maggiore ha accolto una delegazione della cittadina di Blessington, nella contea di Wicklow, in Irlanda, guidata da Edward Timmins, Consigliere della Contea.

Timmins e la Sindaca Belinda Gottardi hanno siglato la Carta di Amicizia, che rispecchia le volontà dei due Comuni di arrivare entro un anno ad un Gemellaggio vero e proprio.

Gli obiettivi di questo percorso sono cooperare e scambiare regolarmente le rispettive competenze e in tutti i campi, favorire gli scambi tra i giovani, facilitare e sviluppare i contatti diretti e i progetti di scambio tra tutte le istituzioni, organizzazioni, associazioni, imprese e cittadini, per arrivare alla costruzione di un gemellaggio che coinvolga le intere comunità.

Castel Maggiore conferma così la propria vocazione europea, dopo il gemellaggio con Ingré (Francia) e l’avvio dei rapporti di amicizia con Drensteinfurt (Germania).

La Sindaca Gottardi ha sottolineato che “Abbiamo valori comuni che affondano le radici nella storia europea e nel lungo percorso per l’affermazione della libertà individuale nell’ambito della libertà delle comunità e dei municipi che le rappresentano” e che i processi di gemellaggio sono passaggi fondamentali per costruire un’Europa dei cittadini e non solo dei governi.

Edward Timmins, ringraziando per la calorosa accoglienza riservata alla delegazione di Blessington, ha sottolineato che il gemellaggio rappresenta una grandissima opportunità per i giovani e che l’apprezzamento per la cultura e la storia italiana sarà alla base di una straordinaria esperienza per tutti, amministratori e singoli cittadini.

Michael Doyle e Isabella Biffi, referenti dei comitati di gemellaggio, hanno completato il quadro degli interventi sottolineando gli ottimi auspici sotto sui nasce questo progetto di gemellaggio.

La Carta di Amicizia è disponibile sul sito del Comune e la registrazione dell’incontro è visibile sul canale Youtube Telecastelmaggiore.