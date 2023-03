Dal 13 marzo si possono ritirare i contenitori: il loro utilizzo diventerà obbligatorio dal primo maggio. Cambiano i giorni di esposizione dei rifiuti. Il 7 marzo tutte le novità al centro di un incontro aperto ai cittadini

A San Pietro in Casale cambiano le modalità del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. L’obiettivo è migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata e recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente. Tra le novità, in vigore dal primo giorno di maggio, cambiano i giorni di esposizione dei rifiuti e arrivano nuovi contenitori al posto dei sacchi. Il kit per la nuova differenziata sarà disponibile per il ritiro nei Punti Smeraldo dal 13 marzo. Complessivamente sono interessate dal progetto circa 5.500 utenze, di cui circa 500 non domestiche.

Le modifiche del servizio rientrano nelle novità contenute nella gara per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata a fine 2021 in un raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società cooperativa Brodolini e il Consorzio Ecobi, tramite gara ad evidenza pubblica da parte di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti).

A San Pietro in Casale la percentuale di raccolta differenziata è di poco superiore al 73%, mentre la quantità di rifiuti indifferenziati inviati a smaltimento è di 137 chilogrammi per abitante. Con la nuova raccolta e la collaborazione di tutti, l’obiettivo è raggiungere e superare l’obiettivo dell’82% di raccolta differenziata e ridurre la produzione di indifferenziato sotto i 100 chilogrammi all’anno per abitante.

Cosa cambia da maggio 2023

Ecco le principali novità in arrivo a San Pietro in Casale a partire dal primo maggio 2023:

Il servizio di raccolta avverrà durante il giorno e non più di sera, pertanto i rifiuti vanno esposti dopo le ore 20 della sera precedente alla giornata indicata nel nuovo calendario;

l’indifferenziato si potrà conferire solo ed esclusivamente nei nuovi contenitori grigi personali: non sarà più possibile utilizzare i vecchi bidoncini né i sacchi rossi;

le lattine e gli imballaggi in alluminio vanno nei sacchi gialli insieme alla plastica e non più insieme al vetro;

gli sfalci e le piccole ramaglie vanno sfusi nei contenitori dedicati al verde e non più nei sacchi verdi;

la carta sarà da conferire sfusa nel contenitore azzurro dedicato e non più nel sacco;

la raccolta di pannolini e pannoloni non sarà più stradale ma con contenitori dedicati disponibili su richiesta agli Ecosportelli.

Il nuovo kit per la differenziata: cosa contiene e dove si ritira

In questi giorni i cittadini e le attività produttive di San Pietro in Casale stanno ricevendo in buchetta una lettera che illustra le modifiche del servizio di raccolta rifiuti e dà indicazioni sui Punti Smeraldo e gli Ecosportelli dove ritirare il nuovo kit.

Il kit contiene i nuovi bidoncini per l’indifferenziato, per la carta e per l’organico e i sacchi gialli per la raccolta di plastica e lattine. Per gli scarti verdi e le ramaglie, i relativi contenitori si possono richiedere durante la consegna del kit. La richiesta dei contenitori per i pannolini e i pannoloni potrà essere effettuata compilando il modulo disponibile agli Ecosportelli a partire dal 21 aprile 2023.

Insieme a questa dotazione, saranno distribuiti anche il nuovo calendario per il porta a porta in vigore dal primo maggio 2023 e una guida alla raccolta differenziata. Compresa nel kit anche la Carta Smeraldo, utile in futuro per fruire di eventuali servizi ambientali integrativi tra cui l’accesso alle stazioni ecologiche.

I nuovi bidoncini e i sacchi saranno dotati di un codice identificativo collegato all’utenza e per questa ragione potranno essere consegnati solo al titolare della Tari. Se questo non è possibile, è necessaria la delega (il modulo è consegnato in buchetta insieme alla lettera informativa) da parte dell’intestatario dell’utenza, copia del documento del delegante e un documento del delegato.

Il kit si può ritirare nei Punti Smeraldo allestiti qui:

Magazzino Comunale (via Asia 497) dal 13 marzo al 15 aprile (esclusi i festivi) dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18;

(via Asia 497) (esclusi i festivi) dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; Circolo Arci Maccaretolo (via Setti 76) nei giorni 24 e 25 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18;

(via Setti 76) nei giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; Circolo Arci Poggetto (via Govoni 80) nei giorni 31 marzo e 1 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

A partire dal 21 aprile il kit si può ritirare anche all’Ecosportello della Stazione Ecologica (via Asia 497) il venerdì dalle 8 alle 12 e il sabato dalle 14 alle 18; all’Ecosportello Hera di San Giorgio di Piano (via Garibaldi 8) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il giovedì anche dalle 14 alle 17.30.

Per illustrare tutte le novità a San Pietro in Casale è in programma un incontro aperto al pubblico martedì 7 marzo alle 20.30 alla Bocciofila Sanpierina (via della Costituzione 20).

A disposizione dei cittadini anche un punto informativo al mercato di via Matteotti a San Pietro in Casale nelle giornate del 14, 21 e 28 marzo e 4 aprile, dalle 9 alle 13.

Servizio a domicilio di consulenza dedicato alle attività produttive e ai condomini

È stata avviata nelle scorse settimane anche un’attività di ascolto e consulenza tecnica da parte di Hera dedicata alle attività produttive e ai condomini, finalizzata a rinnovare le informazioni sui servizi a disposizione e rilevare eventuali esigenze specifiche in merito alla raccolta dei rifiuti.

Info e numeri utili

Per usare al meglio i servizi di Hera è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it, utilizzare l’app gratuita il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti del Servizio Clienti del Gruppo Hera: 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche, attivi entrambi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.