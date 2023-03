Sabato 4 marzo un seminario sulla psicologia scolastica all’Università di Bologna organizzato dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna in collaborazione con l’ateneo

Lo psicologo scolastico è sempre più una figura professionale centrale nel mondo della scuola, ma ancora non esiste una normativa che preveda la sua presenza strutturale.

«La letteratura scientifica, le esperienze professionali, le ricerche e i monitoraggi evidenziano in maniera costante il ruolo centrale della psicologia scolastica per la promozione del benessere e il contrasto al disagio nella scuola – spiega Gabriele Raimondi, presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna – . Lascia ormai sconcertati la assenza nel nostro Paese di una normativa che preveda la presenza strutturale della nostra figura professionale negli istituti scolastici».

Dell’importanza dello psicologo scolastico e delle sfide future della psicologia scolastica si parlerà domani a Bologna in un seminario organizzato dall’Ordine degli Psicologi regionale in collaborazione con l’ateneo di Bologna dal titolo “Scuola e Psicologia. La psicologia scolastica in Italia fra presente e futuro” (Università di Bologna- Aula Magna del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” in via Filippo Re, 6)

Nel corso dell’evento porteranno il loro contributo rappresentanti del mondo accademico e istituzionale, oltre ai portavoce di 6 Ordini degli Psicologi regionali (Emilia-Romagna, Marche, Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio). Sarà presente anche il presidente del CNOP (Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi) David Lazzari.

Durante la mattinata saranno inoltre presentati i risultati della prima rilevazione regionale sugli spazi di ascolto scolastici (Mariateresa Paladino, Servizio politiche sociali e socio-educative, Regione Emilia-Romagna), oltre ai risultati di un’indagine nazionale sugli psicologi scolastici (Prof.ssa Maria Cristina Matteucci, Università di Bologna, Ambassador ISPA per l’Italia).

«Sempre di più gli sportelli di ascolto rappresentano dei presidi territoriali di prossimità molto importanti – spiega Luana Valletta, vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi regionale e coordinatrice della Commissione Università e Formazione OPER –, sia perché possono lavorare con il sistema scuola nella sua interezza per promuovere il benessere scolastico degli studenti, dei genitori e del personale scolastico, e sia perché possono avere un ruolo importante in ottica di prevenzione, agendo come sentinelle in grado di intercettare possibili disagi più importanti».

«Lo psicologo scolastico è importante per stare bene a scuola, e stare bene a scuola fa stare bene non solo gli studenti ma anche la comunità», continua Francesca Cavallini, coordinatrice del Gruppo di Lavoro OPER di “Psicologia scolastica”.

Oltre ai rappresentanti dell’Ordine degli Psicologi regionale, al convegno parteciperanno anche il prof. Maurizio Fabbri, Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna , il prof. Chryse (Sissy) Hatzichristou, School Psychology, Department of Psychology, National and Kapodistrian University of Athens, Presidente dell’International School Psychology Association (ISPA) e Chiara Brescianini dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna.

Fabiana Forni, in rappresentanza del Comune di Bologna, parlerà delle azioni di rete territoriale mentre la prof.ssa Cinzia Albanesi,coordinatrice della Laurea Magistrale in Psicologia Scolastica e di comunità dell’Università di Bologna affronterà il tema della formazione degli psicologi scolastici e di comunità.

Qui il programma completo: https://www.ordinepsicologier.it/public/events/Scolastica.pdf