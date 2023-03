Si tratta di interventi propedeutici all’allargamento di autostrada e tangenziale di Bologna

Nell’ambito dei lavori di allargamento dell’autostrada e tangenziale, previsti dal progetto del Passante di Bologna, proseguono le attività di Autostrade per l’Italia inserite nel Lotto 0 che avranno, nel loro complesso, la durata di circa un anno.

Lunedì 6 marzo partirà il primo intervento con un impatto, seppur limitato, sulla viabilità in via Arcoveggio per lavori di posa infrastrutture di telecomunicazioni. Nel dettaglio: dal civico 62 al civico 66 ci sarà il restringimento della carreggiata con mantenimento di una corsia per senso di marcia. Nell’ultima fase del cantiere (per una durata di circa 3 giorni) è prevista l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri esclusivamente nella fascia oraria 9.30-16.30. Termine previsto 8 aprile 2023.

Dopo quello di via Arcoveggio, i successivi cantieri nei quali si opererà per lo spostamento di sottoservizi saranno quelli in via Zanardi, Due Madonne, Ferrarese e Scandellara.

Inoltre sono partite o sono in corso di allestimento alcune cantierizzazioni, che non hanno al momento impatto sulla viabilità cittadina, su 19 aree a ridosso dei sottopassi della tangenziale.