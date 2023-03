Sino alle 24 e con biglietto integrato per Tper

In previsione dell’aumento di traffico aeroportuale determinato da Cosmoprof, la fiera leader mondiale per l’industria della cosmetica e della bellezza professionale in programma a Bologna Fiere, Marconi Express comunica che da domenica 12 a domenica 19 marzo sono sospesi gli interventi di sviluppo del sistema previsti per l’installazione e il collaudo del cosiddetto “Winter Mode”. Il servizio su monorotaia sarà quindi disponibile dalle ore 5.40 alle ore 24. Le attività di sviluppo e test del programma, che consentirà ai veicoli della monorotaia di essere condotti in automatico a velocità ridotta in caso di condizioni climatiche avverse, riprenderanno la sera di lunedì 20 marzo, per concludersi entro domenica 26 marzo.

In occasione di Cosmoprof, inoltre, Marconi Express e Tper mettono a disposizione pacchetti di mobilità integrata per i visitatori della fiera che atterranno all’aeroporto Marconi di Bologna. Per raggiungere l’esposizione sarà infatti possibile utilizzare i servizi di Marconi Express e di Tper in area urbana, con due diverse formule, acquistabili alle emettitrici in aeroporto o tramite l’app Roger:

Marconi Express solo andata o ritorno più bus urbano: al costo forfettario di 12 euro si può utilizzare la monorotaia dall’aeroporto Marconi alla stazione ferroviaria o viceversa, per poi proseguire con gli autobus urbani con il medesimo biglietto. Il biglietto ha validità di 75 minuti se acquistato con l’app Roger, che consente la validazione diretta a bordo, oppure di 120 minuti se acquistato alle emettitrici che rilasciano un titolo già validato;

Marconi Express andata e ritorno più bus urbano per 3 giorni: al costo di 23 euro si può utilizzare la monorotaia in andata e ritorno tra l’aeroporto Marconi e la stazione ferroviaria, per poi muoversi liberamente con il trasporto pubblico urbano Tper per tre giorni consecutivi dalla prima validazione.

Resta, infine, disponibile il servizio notturno su gomma “Marconi Express 940” che garantisce il collegamento tra l’aeroporto e la stazione centrale ai passeggeri in partenza con i primi voli della mattina o in arrivo con gli ultimi della notte. Sono previste due corse dall’aeroporto Marconi alla stazione centrale in via Carracci, con partenze alle ore 1.15 e alle ore 4.30; dalla stazione centrale in via Carracci all’aeroporto, corse alle ore 0.42 e alle ore 4. I trasferimenti durano circa 25 minuti, con fermata intermedia alla stazione Lazzaretto. I costi e le modalità di acquisto dei biglietti per la linea “Marconi Express 940” sono i medesimi del servizio su monorotaia.