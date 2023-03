Dal 12 aprile 2023 inizierà la distribuzione della nuova Carta Smeraldo e dal 18 maggio la collocazione dei nuovi cassonetti. Attuata una campagna di comunicazione e informazione capillare mediante incontri pubblici e punti informativi dal 28 marzo

Nel Comune di Medicina prenderà il via un adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata, e recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente.

Questa iniziativa rientra tra quelle previste dalla gara per il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna per il quale, a fine 2021, Hera è risultata aggiudicataria con un raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società cooperativa Brodolini e al Consorzio Ecobi, tramite gara ad evidenza pubblica da parte di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti).

Le modifiche al servizio di raccolta coinvolgeranno il territorio comunale a partire dal 18 maggio. Complessivamente sono interessate dal progetto circa 8.450 utenze, di cui quasi 800 non domestiche. Nel concreto si tratta di uno sviluppo del sistema già presente. Tra le novità principali nel nuovo cassonetto dell’indifferenziato l’attuale calotta sarà sostituita da un cassetto con azionamento a pedale per il conferimento dei rifiuti, e sarà apribile solo con la Carta Smeraldo; plastica e lattine saranno da conferire nel cassonetto giallo e mentre il vetro andrà inserito nella campana verde; viene introdotta la raccolta dell’organico.

Attualmente la percentuale di raccolta differenziata a Medicina è di circa il 73% (era di poco sopra al 40% prima della riorganizzazione effettuata nel 2015) e si vuole raggiungere, grazie alle novità introdotte e all’indispensabile collaborazione di tutti, l’importante obiettivo di superare l’83% portando la produzione di indifferenziato sotto i 100 Kg/abitante contro gli attuali 164.

“Dopo un periodo di stallo dovuto allo svolgimento della nuova gara della gestione rifiuti, finalmente anche sul Comune di Medicina verrà inserita la raccolta dedicata dell’organico e del vetro. Questo nuovo sistema, già in uso nei territori limitrofi, porterà a un miglioramento della raccolta differenziata comunale permettendo un contenimento dei costi e una gestione più sostenibile dal punto di vista ambientale” – dichiara il Sindaco Matteo Montanari.

“L’adeguamento dei servizi di raccolta dei rifiuti a Medicina ha l’obiettivo di migliorare ancora di più la quantità e la qualità della raccolta differenziata e di favorire il coinvolgimento dei cittadini. In particolare, con l’introduzione della raccolta dell’organico e del cassonetto apribile con la Carta Smeraldo per l’indifferenziata, vogliamo accompagnare i cittadini a modificare i comportamenti quotidiani aumentando le possibilità di differenziare per accrescere il contributo di tutti alla salvaguardia dell’ambiente” – conferma Marco Poli, Responsabile Servizi di Igiene Ambientale Hera di Imola e Circondario.

“Prosegue la strada verso un sistema di raccolta rifiuti più sostenibile e con la collaborazione dei nostri cittadini aumenteremo la quantità di rifiuti che saremo in grado di riciclare e di riutilizzare” – conferma l’Assessore all’Ambiente Massimo Bonetti.

Le principali novità: indifferenziato apribile con tessera e introduzione della raccolta organico

La principale novità riguarda la sostituzione degli attuali cassonetti dell’indifferenziato con nuovi contenitori dotati di un cassetto da 30 litri per il conferimento del rifiuto, al posto dell’attuale calotta da 22. Il cassetto si aprirà automaticamente avvicinando la nuova tessera al lettore ottico e, una volta inserito il sacchetto, basterà schiacciare il pedale per richiuderlo.

Il cassetto si potrà aprire non solo con la tessera ma anche con lo smartphone (Android) utilizzando l’app gratuita Il Rifiutologo.

Saranno rinnovati anche i contenitori per carta/cartone mentre plastica/lattine/vetro, ora conferibili insieme nella campana gialla andranno così suddivisi: plastica/lattine nel cassonetto giallo e vetro nella campana verde. Un’altra novità è l’introduzione della raccolta dell’organico: i rifiuti di questo tipo si potranno conferire negli appositi contenitori stradali. Tutti i contenitori per la raccolta differenziata rimarranno ad accesso libero.

L’informazione alla cittadinanza

Sarà capillare la campagna di comunicazione, che mira a raggiungere tutti i cittadini per accompagnarli in questi adeguamenti del servizio. Sono numerose le iniziative previste: lettera a tutte le famiglie e attività produttive/commerciali, incontri pubblici, consegna a domicilio dei materiali da parte degli informatori ambientali, punti informativi che saranno a disposizione per rispondere a dubbi e richieste di chiarimento.

A partire da metà marzo, quindi, inizierà la distribuzione di una lettera inviata a ciascun utente per informarlo dell’avvio delle nuove modalità di raccolta, invitando a partecipare agli incontri pubblici in programma dal 28 marzo al 3 aprile 2023 per illustrare i servizi, in particolare: 28 marzo al centro sociale di S. Antonio; 29 marzo all’Auditorium di via Pillio a Medicina,il 30 marzo nel circolo Arci a Crocetta e il 3 aprile nella Tendostruttura della parrocchia a Villa Fontana. In ogni giornata verranno effettuati due incontri, con orario d’inizio rispettivamente alle 17.30 e alle 20.30.

Oltre alle assemblee, saranno organizzati anche dei punti informativi dalle ore 9 alle 13 che si terranno il 23 marzo in Piazza Garibaldi e il 25 marzo nel campo da basket di Via Oberdan a Medicina .

Gli informatori ambientali consegneranno il nuovo kit per fare la raccolta differenziata

Dal 12 aprile gli informatori ambientali appositamente formati da Hera visiteranno tutte le abitazioni e attività per consegnare la nuova Carta Smeraldo, il bidoncino e i sacchetti per l’organico, un opuscolo illustrativo sui nuovi servizi. Gli informatori ambientali non possono accettare denaro e per dubbi si potrà chiedere conferma del nominativo al servizio clienti Hera 800.999.500. In caso di ritiro da parte di una persona non intestataria dell’utenza, saranno necessarie una delega da parte dell’intestatario, copia del documento del delegante e un documento del delegato. La delega da utilizzare è a disposizione insieme alla lettera informativa distribuita a tutte le famiglie e attività.

Se non c’è nessuno in casa al momento del passaggio, verrà lasciato nella cassetta postale un tagliando con le indicazioni per il ritiro diretto da parte dell’intestatario della Tari – o suo delegato, dotato della delega – dei materiali, che potrà essere effettuato recandosi ai Punti Smeraldo, sportelli appositamente realizzati da Hera, aperti dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 secondo il seguente calendario: 8 maggio centro sociale di S. Antonio; 9 maggio circolo Arci a Crocetta; 11 e 13 maggio Auditorium in via Pillio a Medicina; 15 maggio alle ex scuole di Villa Fontana.

Successivamente, a partire dal 15 maggio, coloro che non hanno potuto ritirare in precedenza la nuova Carta Smeraldo e il materiale, lo potranno fare recandosi all’Ecosportello Hera di Medicina (Via Felice Cavallotti, 1) aperto il lunedì dalle 14 alle 17.45, il mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13.

I nuovi contenitori saranno posizionati a partire dal 18 maggio e per le prime settimane, fino al 19 giugno compreso, rimarranno comunque aperti: non sarà quindi necessario utilizzare le nuove tessere nominative per aprirli ma basterà solo premere l’apposito bottone per sbloccarne l’apertura.

Servizio a domicilio di consulenza dedicato alle attività produttive

È stata avviata in queste settimane anche un’attività di ascolto e consulenza tecnica da parte di Hera dedicata alle attività produttive, finalizzata a rinnovare le informazioni sui servizi a disposizione e rilevare eventuali esigenze specifiche in merito alla raccolta dei rifiuti.

Il Rifiutologo a disposizione per usare tutti i servizi

Per usare al meglio i servizi è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it, utilizzare l’app gratuita di Hera il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivi entrambi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).