L’azienda ha da poco aperto un nuovo punto vendita a Casalecchio di Reno

Prosegue incessante la crescita di Medi-Market, gruppo di farmacie (Pharmacy by Medi-Market) e parafarmacie (Medi-Market) leader in Belgio nel settore della salute e del benessere. L’azienda, infatti, che ha chiuso il 2022 con una crescita della filiale italiana del +104% rispetto al 2021, ha appena aperto un nuovo punto vendita a Bologna, il terzo della città. Il nuovo store, di oltre 190 mq, si trova all’interno del Centro commerciale “Shopville Gran Reno” Via Marilyn Monroe 2, Casalecchio di Reno (BO).

A fronte di un aumento delle vendite in Italia per tutti i quattordici punti vendita del gruppo, Medi-Market ha infatti deciso di aprire un nuovo store nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, città dove – solo nel secondo semestre del 2022 – il programma fedeltà dell’azienda (Freedelity) ha registrato un incremento delle vendite del +40,29%. “Percentuale significativa, che testimonia la propensione degli italiani, e in questo caso dei bolognesi, nella scelta di acquistare sempre più prodotti di parafarmacia – commenta Alessandro Catelli, Marketing Manager di Medi-Market per l’Italia – Ma non solo, l’apertura – che cade in un momento storico caratterizzato dall’aumento dei prezzi di prodotti di farmacia e parafarmacia – permette di portare il claim dell’azienda “benessere alla portata di tutti” concretamente in sostegno dei consumatori italiani”.

Medi-Market: una realtà sempre alla ricerca di personale, per tutti i punti vendita in Italia. In particolare è alla ricerca di Farmacisti/e (Vice Direttore e Collaboratore) per il nuovo punto vendita nel C.c. Shopville Gran Reno a Casalecchio di Reno. Le mansioni delle figure inserite verteranno attorno alla gestione e supervisione di tutte le attività principali della parafarmacia nonché del team di vendita. Rappresentano requisiti essenziali il possesso della laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF) ottenuta o in fase di ottenimento così come l’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti se già laureati. Al seguente link ogni dettaglio: https://www.linkedin.com/jobs/view/3484124855

Sono inoltre ricercati addetti alla vendita il cui compito sarà accogliere e supportare i clienti con i giusti consigli per garantire un customer service di qualità, che favorisca la fidelizzazione e una sempre positiva esperienza d’acquisto.