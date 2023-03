A farle gli auguri a nome della comunità è sttao il sindaco Fausto Tinti

Speciale festa di compleanno per i 100 anni di Elvira Dall’Olio, un bel traguardo che la neocentenaria ha festeggiato circondata dall’affetto dei suoi familiari, nella sua casa a Castel San Pietro Terme, dove ha ricevuto anche la visita del sindaco Fausto Tinti che le ha consegnato un mazzo di fiori.

«100 anni è un numero che solo a pensarlo fa paura, ma è un obbiettivo che lei ha sempre desiderato raggiungere e mettendoci tutto il suo impegno ce l’ha fatta! – racconta la nipote Tania -. Il suo motto è sempre stato “prima il dovere, poi forse, se rimane tempo, il piacere”. Infatti ha passato la sua vita a lavorare incessantemente e a prendersi cura della casa e della famiglia, senza concedersi troppi svaghi. Ancora oggi, il suo primo pensiero è fare la spesa, preparare il pranzo e gli immancabili tortellini. Il suo tratto distintivo è indubbiamente il rossetto rosso: la sua giornata non comincia se prima non si è tinta le labbra con il rossetto, rigorosamente rosso».

Elvira Dall’Olio è nata a Dozza il 6 marzo 1923 e si è trasferita giovanissima nella frazione di Gallo Bolognese, da dove si recava in motorino in centro a Castello per fare la spesa per la famiglia, («e a quei tempi una donna che guidava un “Ciao” non era proprio usuale!» sottolinea la nipote). Poi, insieme al marito Pio, si è trasferita a Castel San Pietro Terme per stare più vicino alla figlia e ai suoi adorati nipoti, per poterli viziare ancora di più. La figlia Paola la accudisce amorevolmente da oltre 6 anni, accompagnata dai nipoti Tania e Alex; inoltre accanto a lei c’è sempre anche il nipote Claudio, figlio della sorella con la quale ha sempre vissuto, anche perché queste due sorelle hanno sposato due fratelli.