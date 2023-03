Il mercato contadino si svolge ogni venerdì pomeriggio nel parcheggiod el Centro Commerciale in piazza Giovanni XXIII

Con le modifiche al Regolamento approvate nell’ultimo Consiglio Comunale diventa definitivo l’ampliamento da 15 a 17 posti del Farmer’s Market Bertella, il mercato contadino di Castel San Pietro Terme che si tiene ogni venerdì pomeriggio nel parcheggio del Centro Commerciale in piazza Giovanni XXIII.

«Nel 2010 abbiamo istituito questo mercato, che è andato sempre molto bene – ha sottolineato il sindaco Fausto Tinti -, tanto che abbiamo fatto due ampliamenti, uno approvato nel 2013 e uno che era in sperimentazione dal 2019. E’ un’importante opportunità per i nostri agricoltori e anche per la cittadinanza che trova prodotti di qualità a chilometro zero, aiutando l’economia del nostro territorio».

L’ampliamento attivato in via sperimentale nel 2019 era stato deliberato dalla Giunta comunale su richiesta dalle associazioni di categoria degli agricoltori, poiché i posteggi non risultavano sufficienti a soddisfare le richieste dei numerosi operatori che nei giorni di mercato si presentano alle “operazioni di spunta”. Da allora tutti i 17 posti sono stati sempre occupati dai produttori agricoli locali (salvo maltempo ovviamente). Prima di rendere definitivo il nuovo assetto, è stata attentamente monitorata la situazione, in particolare per verificare le necessità effettive nel periodo autunno-inverno, in cui, a causa delle condizioni climatiche,variano e diminuiscono le tipologie dei prodotti agricoli offerti.

Fra le modifiche al Regolamento del mercato contadino della Bertella approvate dal Consiglio Comunale c’è anche un’altra importante novità. Su richiesta delle associazioni agricole, anche per favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo sostenuto dalla normativa comunitaria e nazionale, è stata introdotta per l’operatore concessionario la possibilità di cedere la concessione del posteggio esclusivamente in ambito familiare – a parenti entro il 1° grado – nei termini di validità della stessa (le precedenti disposizioni regolamentari prevedevano che la concessione, di durata quinquennale, non fosse cedibile né alienabile).

In base al Regolamento, dei 17 posteggi disponibili, 4 sono riservati a operatori che necessitano di allacciamento alla rete elettrica in relazione alla tipologia dei prodotti commercializzati; 6 agli operatori specializzati nella vendita di prodotti ortofrutticoli; 1 è riservato agli operatori con qualifica di cooperativa sociale di tipo B o mista, o relativi consorzi (L.n.381/1991 e ss.mm.ii); 3 sono destinati agli operatori agricoli specializzati nella vendita di prodotti agricoli con caratteristiche di stagionalità; e altri 3 ad operatori specializzati nella vendita di altre tipologie di prodotti agricoli (ad esempio prodotti dell’apicoltura e derivati, vino e/o olio e derivati, insaccati e carni, prodotti da forno, ecc.).

L’assegnazione dei posteggi disponibili avverrà attraverso un Avviso Pubblico sulla base delle modifiche introdotte al Regolamento e tenendo conto delle eventuali concessioni in corso di validità.

Il Farmer’s Market Bertella di Castel San Pietro Terme

Inaugurato a settembre 2010, il Farmer’s Market del quartiere Bertella era stato promosso dall’Amministrazione Comunale su richiesta dei cittadini del quartiere e con il coinvolgimento delle associazioni di categoria. Negli anni il mercato ha ottenuto crescente successo e gradimento da parte degli operatori e degli utenti, molti dei quali di provenienza extracomunale.

Notevoli i risultati ottenuti in termini di promozione della vocazione agricola del territorio, di conoscenza delle aziende produttrici, di incremento nella diffusione dei prodotti tipici locali e di consumo di prodotti di stagione, nonché come occasione di incontro tra produttori e consumatori, anche con la finalità di calmierare i prezzi al consumo dei prodotti agricoli, garantendone al contempo l’origine e la qualità.

Il Mercato Contadino di Osteria Grande

Molto apprezzato dalla cittadinanza anche il Mercato Contadino di Osteria Grande, che si tiene ogni mercoledì pomeriggio feriale nella piazza del Centro Commerciale in via Grassi 11. Inaugurato a settembre 2017, dopo una prima fase sperimentale con 14 posti, il mercato è stato istituito definitivamente con una dotazione di 16 posti, secondo le modalità indicate nel regolamento approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il 10 aprile 2019.