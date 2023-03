Chiusura temporanea per l’ufficio postale di Toscanella che trasloca a Dozza

La partenza dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale di Poste Italiane nel territorio comunale di Dozza porterà alla temporanea chiusura al pubblico sino al prossimo 24 aprile, dell’ufficio postale della frazione di Toscanella con sede al civico numero 2 di piazza della Libertà.

Durante l’intero periodo di sosta, però, l’utenza potrà rivolgersi all’ufficio postale di Dozza in via Calanco numero 17 aperto nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.45.

Si informa, inoltre, che durante la chiusura, presso lo stesso ufficio dozzese sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto…).

Senza dimenticare la presenza, nelle immediate vicinanze, dell’ufficio postale di Castel San Pietro Terme, al numero 11 di via San Francesco, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19.05 ed il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35 tra l’altro dotato di ATM fruibile h24. Non solo. Spazio anche all’ufficio Imola 1, di via Croce Coperta 16, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 ed il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35 anch’esso con possibilità di ATM fruibile h24.

L’ufficio postale di Toscanella riaprirà i battenti in data 26 aprile salvo imprevisti di cui sarà data, nel caso, tempestiva comunicazione.

“Soddisfatti perché il nostro territorio, in particolare modo la frazione di Toscanella, diventerà protagonista da subito di questo importante intervento di Poste Italiane supportato dai fondi del Pnrr – commenta il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi -. Lo sviluppo operativo di un progetto finalizzato al significativo potenziamento dei servizi erogati alla cittadinanza ed alla riqualificazione dei locali”. Ma non è tutto. “Una serie di azioni che proietteranno la comunità dozzese ai massimi livelli tecnologici del comparto – continua -. Un’esperienza, in parte, già positivamente rodata dal percorso di welfare avanzato avviato dal nostro ente nell’ambito del progetto ‘Dozza con te’ e nell’attività della realtà volontaria ‘E noi ci siamo’. Con Poste Italiane, però, materializziamo un upgrade in grado di strutturare ed istituzionalizzare al meglio i servizi. Una novità che garantisce al territorio dozzese, prima che altrove, un assoluto perfezionamento dell’offerta rivolata alla collettività”.