Si chiama Gabriella Madormo ed è in forza presso la sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Reggio Emilia

Qualche giorno fa, Gabriella ha salvato la vita a un uomo di 75 anni che sarebbe stato brutalmente pestato da due fratelli di circa 40anni, all’esterno del tribunale. La colpa della vittima? Aver acquistato all’asta un immobile di uno dei due presunti aggressori.

L’anziano, atteso all’esterno del Tribunale, sarebbe stato accerchiato dai due, atterrato e colpito con calci e pugni al volto e all’addome.

Il provvidenziale intervento del Maresciallo Madormo ha scongiurato il peggio. Si è frapposta fra i due fratelli e la vittima, qualificandosi, cercando di mettere fine all’aggressione. Nel mentre sarebbe stata anche spintonata e insultata dai due energumeni.

Lei però non si è data per vinta e, in attesa dei rinforzi, è riuscita a bloccarli scongiurando che quel pestaggio si trasformasse in omicidio.

Lo riconosce anche il Gip nell’ordinanza di arresto dei due uomini, che scrive così: “Non ha esitato a mettere in pericolo la sua stessa incolumità fisica, intervenendo da sola per tentare – alla fine con successo – di interrompere la violenza azione aggressiva in corso di esecuzione”.

Congratulazioni Maresciallo!