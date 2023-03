Presenti i familiari delle vittime e l’Amministrazione Comunale

A tre anni della l’ordinanza regionale che pose il Capoluogo e la frazione di Ganzanigo in zona a vigilanza rafforzata, l‘Amministrazione comunale ha voluto ricordato tutte le persone scomparse a causa della pandemia da Covid-19.

La commemorazione si è svolta giovedì 16 marzo dalle ore 10:30 nell’area verde di via della Resistenza, dove già nel 2020 è avvenuta la piantumazione di 29 alberi di meli, peri e noccioli in memoria dei cittadini deceduti durante la prima ondata.

Hanno partecipato alla cerimonia i familiari delle vittime, il Sindaco Matteo Montanari, il Vicesindaco Dilva Fava e gli Assessori comunali, i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana.

Il Sindaco Matteo Montanari ha deposto una corona di fiori e si è tenuto un minuto di silenzio in memoria delle cittadine e dei cittadini medicinesi scomparsi negli ultimi tre anni.

A seguire Giuseppe Martelli ha letto la poesia “La morte non è niente”, dello scrittore e teologo britannico Henry Scott Holland, parole commoventi da dedicare alle persone care scomparse perché ci ricordano che non esiste separazione definitiva finché rimane viva la memoria e il ricordo.

“Ad oggi sono passati tre anni dal giorno in cui fu istituita la zona rossa di Medicina. La decisione più difficile. In quei giorni molti dei nostri amici a cui è dedicato questo momento erano già ammalati. In casa o in ospedale hanno lottato fino alla fine con al loro fianco le rispettive famiglie, ma anche tante altre persone. Penso ai sanitari, alle Forze dell’Ordine e a volontari locale che ancora una volta hanno fatto la differenza affinché questa Comunità riuscisse a rimanere unita. Capisco che il mondo vada molto veloce e che per qualcuno quei momenti e quel dolore possano sembrare ormai acqua passata. Ma non può essere così per noi. Scriveva Henry Scott Holland: Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? Allo stesso modo quei momenti che abbiamo vissuto insieme tre anni fa ora sono finalmente fuori dalla nostra vista. Ma non vogliamo che escano dalle nostre menti e dai nostri cuori. Per questo credo che questo momento comune debba rimanere anche in futuro. Per dire grazie, per non dimenticare quelle facce che la vita quotidiana rischia di sbiadire e per non scordarci che noi tutti siamo una Comunità vera” – dichiara il Sindaco Matteo Montanari.