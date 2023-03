Tempi e modalità diversi per salvaguardare la biodiversità e limitare i disagi ai cittadini 2 milioni di metri quadri di superficie interessata

Area Blu darà il via lunedì 20 marzo agli sfalci nei parchi e nelle aree verdi del comune di Imola, che continueranno a rotazione fino al 31 maggio 2023. Le aree interessate si estendono su circa 2 milioni di metri quadri di superficie, perciò ogni ciclo di sfalcio dura tra le tre e le quattro settimane, a seconda dell’andamento climatico e delle festività.

La programmazione degli interventi e l’ordine di esecuzione non è casuale, ma dipende dalle date degli eventi previsti nel comune e dalla volontà di ottimizzare i tempi, con le squadre di sfalcio che seguiranno una sequenza logica per ridurre il più possibile le operazioni di carico e scarico delle macchine per andare da una parte all’altra della città.

L’obiettivo è ridurre al minimo i disagi.

Per alcune aree, tuttavia, come quelle di forestazione urbana, i boschi per bambini e le fasce attorno ad alberi singoli o a gruppi all’interno dei parchi, lo sfalcio o il decespugliamento avverrà soltanto a fine maggio. Questa scelta risponde a molteplici obiettivi:

– conservare una maggiore biodiversità, consentendo a più specie erbacee di crescere e a molte piante di fiorire;

– garantire maggiore disponibilità di alimentazione e nicchie ecologiche agli insetti impollinatori;

– mantenere un prato più naturale, non solo per una questione cromatica, ma anche per dare alle persone, soprattutto ai bambini, la possibilità di studiare la natura e di conoscere più specie vegetali autoctone, non sempre osservabili in ambiente urbano.

Tali aree avranno un aspetto in apparenza incolto e ci scusiamo se per i cittadini può rappresentare un disagio, ma i benefici saranno maggiori con il tempo: le piante in fiore diffonderanno i loro semi e si costituirà un’importante riserva biogenetica per la zona.



Da notare, infine, che la frammentazione complessiva delle aree verdi rende poco comprimibili i tempi di lavoro quindi non sarà possibile ripetere lo sfalcio nella stessa area prima che sia trascorso questo intervallo di tempo.



Programmazioni speciali

Scuole – Gli sfalci rientrano nella programmazione generale, ma si terrà conto delle feste di fine anno purché la comunicazione venga fatta ad Area Blu entro il 30 aprile.

Cimiteri – Sono previsti 4 interventi specifici: dal 20 al 31 marzo, dall’11 al 26 aprile, dal 3 al 18 maggio, dal 29 maggio al 12 giugno.

Banchine stradali – Lo sfalcio sarà eseguito in tre settimane a partire dal 10 maggio.

Ciclovia del Santerno – Lo sfalcio sarà eseguito nel giro di cinque giorni a partire dal 20 aprile.

Sfalci estemporanei – Dovranno essere chiesti con almeno tre settimane di anticipo.