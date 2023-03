Gli appuntamenti in programma per la giornata di oggi, domenica 19 marzo

Nel gennaio del 2013 Walter Orsingher e Micaela Tarabusi hanno inaugurato a Imola il WM Piano Studio, struttura che nella sua sede in via Callegherie 30 ha avvicinato alla musica, e in particolare al pianoforte, decine e decine di giovani e giovanissimi, ma ha anche permesso a studenti di tutte le età di coltivare la loro passione a qualsiasi livello.

Ora, per festeggiare i 10 anni di attività, il WM Piano Studio porterà sul palcoscenico di Sala Mariele Ventre lo spettacolo “Musica all’ombra della Cattedrale”, che mira ad essere oltre che un momento di festa anche una sintesi dei diversi lavori che in questi anni Walter e Micaela hanno portato avanti con i loro studenti, ovvero l’introduzione al mondo della musica per bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria, lo studio accademico ad alto livello per la preparazione di concorsi nazionali ed internazionali e soprattutto l’attenzione costante per la pratica della musica d’insieme a tutte le età, sia in ensemble solamente strumentali, sia con la collaborazione di cantanti per affrontare anche un repertorio moderno più vicino ai gusti della maggior parte dei ragazzi.

Aprirà la serata di domenica 19 marzo l’esecuzione di Alessandro Dipaola, già vincitore di decine di concorsi pianistici nazionali ed internazionali, che proporrà al pubblico il primo libro delle Images di Claude Debussy. Seguiranno alcuni brevi brani di ensemble, che vedranno impegnati fino a sette giovanissimi pianisti contemporaneamente, e che si concentreranno sul repertorio medievale.

Il filo conduttore dello spettacolo sono la monumentale cattedrale di Notre Dame e il capolavoro letterario di Victor Hugo “Notre Dame de Paris”: non mancheranno quindi gli arrangiamenti di alcune songs dal celebre lungometraggio Disney “Il Gobbo di Notre Dame” e una selezione di brani dall’opera popolare “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante, eseguite grazie alla partecipazione dei cantanti della compagnia teatrale OGM di Forlì.

Tutti i brani, ad eccezione di quelli di Claude Debussy per pianoforte solo, presentano arrangiamenti originali curati dal WM Piano Studio che prevedono l’utilizzo contemporaneo di diversi strumenti a tastiera.

L’evento, realizzato in collaborazione con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri col Maestro”, si svolgerà domenica 19 marzo con inizio alle ore 18.00 e ingresso ad offerta libera fino a esaurimento posti. Le porte di Sala Mariele Ventre, a palazzo Monsignani, apriranno al pubblico alle 17.40.