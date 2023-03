La signora Teresa ha festeggiato 100 anni circondata dalla sua famiglia

La signora Teresa Ronchini ha compiuto 100 anni e la sua famiglia l’ha festeggiata con una bella torta nella sua casa a Castel San Pietro Terme, dove ha ricevuto anche la visita dell’assessore Giuliano Giordani che le ha consegnato un mazzo di fiori e un biglietto augurale da parte del sindaco Fausto Tinti.

Teresa Ronchini è nata il 9 marzo 1923. Sin da bambina ha abitato a San Clemente poi, quando si è sposata con Alfredo Padovani, è andata a San Martino. Ha sempre lavorato la terra, sia in proprio che per altri. Anche il marito era contadino. In seguito si è trasferita a Castel San Pietro Terme, dove vive con la figlia Bernardetta e il genero.

Teresa Ronchini ha tre figli e sei nipoti: la più grande Loredana, che abita a Castel San Pietro, ha avuto tre figli di cui uno è sposato in Giappone, il secondo Luciano, che è deceduto 20 anni fa e aveva avuto una figlia, e la terza Bernardetta che ha avuto due figli. La neocentenaria ha anche dei pronipoti: la più piccolina, Allegra, compirà 5 anni a luglio.

«Le piaceva tanto fare la sfoglia – racconta la figlia Bernardetta Padovani -, ora purtroppo non riesce più, fa fatica a stare in piedi e a camminare. E le piaceva molto leggere, in particolare le riviste, anche se a scuola era arrivata solo fino alla terza elementare».