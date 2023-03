La consegna da parte di Claudia Dall’Osso, presidente onorario dell’Associazione

Nei giorni scorsi Claudia Dall’Osso, presidente onorario del “Centro Studi e Ricerche Renato Zangheri” ha consegnato al sindaco Marco Panieri la prima tessera, a Imola, della nuova associazione.

Voluto dalla Fondazione Duemila di Bologna e dalla moglie Claudia Dall’Osso e dal figlio Renato Maria, il “Centro Studi e Ricerche Renato Zangheri” è nato nel gennaio scorso “per ricordare la figura del grande intellettuale e politico emiliano-romagnolo, sviluppando un’attività culturale che punta a tenere saldamente unite la memoria storica e l’innovazione, intesa quest’ultima come fattore di emancipazione, libera espressione e manifestazione della persona, e di superamento delle diseguaglianze” spiegano i fondatori.

La sede del Centro sarà inaugurata, dopo una ristrutturazione dei locali adattati allo scopo, a Bologna, nel quartiere della Bolognina, nel prossimo autunno negli spazi messi a disposizione in piazza dell’Unità dalla Fondazione Duemila, che sosterrà il nuovo Centro studi, mentre la famiglia ha donato la biblioteca di Renato Zangheri, che consta di migliaia di volumi, la fototeca ed altro materiale, in fase di inventariazione.

Proprio in queste settimane il Centro studi ha avviato la campagna di tesseramento, essendo un’Associazione alla quale può aderire chiunque lo desideri.

Dal 1992 Renato Zangheri ha vissuto a Imola, dove ha collaborato ad importanti iniziative culturali, fra le quali le celebrazioni per il centenario della morte di Andrea Costa, il 26 febbraio 2010, che videro la partecipazione anche dell’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano; ad alcuni progetti del “Centro studi per la Storia del Lavoro” della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e ha guidato l’esperienza di Civitas, l’osservatorio dedicato alle tematiche degli Enti locali, costituito nel 2004 insieme all’allora sindaco Massimo Marchignoli.

“Come Presidente onoraria del “Centro di Studi e di Ricerche Renato Zangheri” sono felice e orgogliosa di aver consegnato nelle mani del Sindaco Panieri la prima tessera imolese del Centro. Marco Panieri rappresenta un modello di Sindaco che Renato Zangheri avrebbe di certo apprezzato, oltre che per la sua capacità di amministrare saggiamente la cosa pubblica, per le sue grandi doti di umanità e sensibilità” ha affermato Claudia Dall’Osso.

“Per me è un onore ricevere questa prima tessera, a Imola. Ho sempre stimato Renato Zangheri, che è stato protagonista di quella fertile stagione nella quale cultura e politica sono state profondamente unite. In lui la figura del grande sindaco si è unita a quella del grande intellettuale, capace con profonda saggezza e concretezza, umanità e spirito di innovazione di guidare Bologna verso risultati che sono stati esempio non solo in campo nazionale. La sua esperienza di amministratore e politico l’ha trasferita anche ad Imola, in particolare alla guida dell’associazione Civitas, focalizzata sullo studio della dimensione del governo locale. Il Centro studi a lui dedicato sarà sicuramente di stimolo a trasmettere la sua lezione, che è tutt’oggi di grande esempio per ogni sindaco” ha aggiunto da parte sua il primo cittadino imolese, Marco Panieri.

Ad accompagnare Claudia Dall’Osso c’era Marco Pelliconi, che è il responsabile del tesseramento del Centro studi per Imola e la Romagna. Chi volesse contattarlo per tesserarsi può telefonare al 3332932274.