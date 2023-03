Previsto un investimento di 430 mila euro a carico del Comune – L’opera sarà pronta entro il 2023

A Pontesanto è in arrivo una nuova struttura al servizio della frazione. Nei giorni scorsi, infatti, il Comune ha dato il via libera al nuovo parcheggio pubblico a servizio del campo sportivo Pontesanto, approvando il progetto esecutivo per la realizzazione dei suddetti lavori. Nell’ambito di questo intervento, verrà realizzato anche l’allargamento del tratto di strada iniziale di via Carpe, fino al campo sportivo e al nuovo parcheggio, in modo da migliorare la circolazione in quell’area.

Il progetto prevede la creazione, lungo la via Carpe, di una nuova area di sosta pubblica, dotata di 46 stalli auto più uno per diversamente abili, oltre a stalli per motocicli e biciclette, nelle vicinanze dei nuovi spogliatoi che, come previsto dalla convenzione in essere, saranno realizzati dalla Stella Azzurra ASD, la società sportiva che ha in gestione l’impianto sportivo.

Fra gli obiettivi del progetto vi è anche quello di garantire al meglio l’accessibilità e fruibilità pedonale, anche da parte delle persone disabili.

Nell’area del parcheggio è prevista anche una nuova rete di raccolta acque meteoriche che andranno a scaricare le acque bianche nel fosso di confine. Per le acque nere, invece, sarà realizzata una nuova tubazione con relativo impianto di sollevamento fino a via Zanotti (per una lunghezza di circa 400 metri).

Il parcheggio sarà completato dalla segnaletica orizzontale, da quella verticale e dall’impianto di illuminazione pubblica.

Il nuovo parcheggio e l’allargamento della strada nel tratto iniziale costituiscono un miglioramento significativo della nuova zona sportiva in termini di viabilità carrabile e pedonale.

L’investimento per il nuovo parcheggio e l’allargamento di via Carpe presenta un quadro economico complessivo pari a 430 mila euro, a carico del Comune.

L’inizio dei lavori è previsto entro il mese di maggio, mentre il loro completamento avverrà entro il 2023.

“Questo nuovo intervento conferma la nostra volontà di proseguire nei tanti investimenti legati alle infrastrutture della città. Nel caso specifico di Pontesanto, si segnala l’attenzione anche alle frazioni: il nuovo parcheggio del campo sportivo si abbina, infatti, anche al nuovo sottopasso ciclopedonale che stiamo realizzando all’altezza dell’asse attrezzato e a quello del piano particolareggiato N8 Nord ferrovia, per collegare sempre più in sicurezza la frazione con il resto della città – sottolinea il sindaco, con la delega allo Sport, Marco Panieri -. Si tratta di interventi attesi da tempo dai cittadini non solo della frazione, che consentiranno anche di valorizzare l’area sportiva, sulla quale da tempo la Stella Azzurra, che ha in gestione il campo sportivo, sta facendo e farà ulteriori investimenti. E’ più che giusto, in una corretto spirito di collaborazione, che il Comune sia al fianco delle associazioni e dei privati che si fanno carico di investire sulle strutture pubbliche che hanno in gestione”.