A luglio inizieranno i lavori di realizzazione del nuovo spazio polifunzionale dedicato a musica, cultura e creatività

Partirà a luglio il cantiere del nuovo centro culturale che sorgerà al posto dell’ex Mercato San Donato, portandone avanti la vocazione incentrata su musica, cultura e creatività che si è affermata negli ultimi anni.

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato su tre livelli pensati come 3 parallelepipedi sfalsati tra di loro: il piano interrato, con l’area ristoro/bar e due sale polivalenti, sarà accessibile sul fronte sud-ovest; il piano terra di accesso sul fronte nord-est ospiterà una terza sala polivalente circondata da spazi dedicati alla musica e al primo piano, che sporge di circa 12 metri rispetto al piano terra, ci saranno spazi di formazione artistica.

La scatola del piano seminterrato consentirà l’accesso diretto ad un’area esterna utilizzabile come spazio per esibizioni con una gradonata per spettatori coperta in parte dalla struttura sporgente del primo piano. Questo spazio è collegato alla piazza di accesso principale del piano terra, caratterizzata da una scalinata dotata di rampa per l’accessibilità. La terrazza al primo piano sarà invece raggiungibile da una scala accessibile dal fronte sud-est. L’area esterna e la sala polivalente al piano seminterrato potranno accogliere circa 280 persone l’una mentre la capienza massima della sala polivalente al piano rialzato è di 147 persone.

L’edificio sarà di tipo NZEB, cioè con un consumo quasi zero di energia e sarà dotato di tetto verde e di un sistema fotovoltaico in copertura.

L’importo dell’intervento è di circa 4,5 milioni di euro, finanziati con fondi del Piano Operativo di Completamento – POC per circa 2,4 milioni e risorse comunali per oltre 2 milioni.

Il percorso di riconversione dell’edificio ha avuto inizio più di dieci anni fa quando la funzione di mercato aveva perso attrattività e lo spazio rischiava di cadere in disuso. Dopo diversi bandi deserti per attività commerciali, si è avviato un percorso ripensamento delle funzioni che ha portato nel 2015 all’assegnazione dei primi spazi all’Associazione Senzaspine, in seguito alla vittoria al bando Incredibol! In questi quasi 10 anni il mercato è diventato un dei centri culturali dedicati alla musica, non solo classica, più frequentati all’interno della città, dando così una nuova identità a questa zona del Quartiere San Donato-San Vitale.

Da aprile a luglio 2017 inoltre l’area del mercato è stata oggetto del percorso dei Laboratori di Quartiere, durante il quale cittadini, associazioni e rappresentanti di comunità hanno individuato tra le priorità d’uso dell’edificio quelle con finalità di inclusione sociale, aggregazione giovanile, integrazione multiculturale, scambio e incontro intergenerazionale, supporto alle famiglie. La progettazione del nuovo spazio ha cercato di tenere conto dei bisogni espressi la nuova struttura è infatti caratterizzata da una grande permeabilità verso l’esterno, focalizzandosi sulle aree pubbliche circostanti e cercando di rendere lo spazio accogliente in primis agli abitanti, in particolare bambini e famiglie del quartiere.