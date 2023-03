Appuntamento il 29 marzo per presentare gli esiti dell’indagine on-line “Raccontaci il tuo territorio!”

Si terrà mercoledì 29 marzo a Palazzo Dal Pozzo-Machirelli a Imola un incontro pubblico dedicato al Piano Urbanistico Generale (PUG) del Nuovo Circondario Imolese. L’incontro si svolgerà dalle 20:30 alle 22:00 ed è aperto a tutti i cittadini, alle associazioni, ai professionisti e alle imprese del territorio dei dieci comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Imola, Medicina e Mordano.

“Siamo nel pieno della redazione del Piano Urbanistico Generale, il nuovo strumento di pianificazione e governo del territorio – dichiara Marco Panieri, presidente del Nuovo Circondario Imolese – Abbiamo deciso di affrontare questa sfida in modo associato per incentivare il coordinamento fra tutti i 10 Comuni del Nuovo Circondario su aspetti strategici della pianificazione, con particolare riferimento ai temi della qualità del territorio, della mobilità sostenibile, della sicurezza ambientale e della mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici”

“Grazie all’indagine on-line dedicata ai cittadini, dopo un intenso anno di lavoro sul quadro diagnostico e una serie di incontri tematici dedicati ai tecnici – Michele Zanelli, assessore all’Urbanistica – vogliamo aprire e ampliare il confronto col territorio. L’indagine on-line ha fatto emergere numerosi aspetti interessanti: sull’oggi, su come i cittadini vivono nei dieci comuni del Circondario, come usano i trasporti e i servizi alla persona, come valutano la cura dei centri storici e dello spazio urbano, come vivono la propria abitazione; sul futuro, rispetto alle sfide e alle priorità che il PUG dovrà affrontare, i cittadini confermano che le priorità sono quelle ambientali e climatiche e quelle per lo sviluppo di servizi territoriali integrati maggiormente efficienti. Siamo convinti che, dal confronto con i cittadini, la proposta di Piano di cui presentiamo oggi la strategia generale, possa misurarsi positivamente con le loro aspettative”.

L’incontro del 29 marzo, dopo i saluti istituzionali, prevede una scaletta articolata in due diverse fasi: la prima con due interventi, uno di Elena Farnè, architetta ed esperta di processi di partecipazione, che illustrerà gli esiti dell’indagine on-line “Raccontaci il tuo territorio!”, e uno di Mauro Baioni, urbanista e consulente del Piano Urbanistico Generale che illustrerà la proposta di Strategia del Piano, il documento strategico per la qualità urbana, ecologica e ambientale del PUG”.

La seconda fase dell’incontro, invece, prevede un dibattito strutturato col pubblico in sala. “Il nostro intento – conclude Simonetta D’Amore, garante della partecipazione del PUG – è di lasciare spazio alle domande e all’interazione tra i cittadini e l’Ufficio di Piano federato che sta curando il PUG e con cui stiamo mettendo a punto il processo di partecipazione che si intende attivare sulla Proposta di Piano entro l’anno. La risposta delle persone all’indagine on-line è stata alta, sono arrivati feedback da un campione elevato di oltre settecento abitanti, dalla pianura e dalla via Emilia, ma anche dai comuni della collina. Abbiamo visto come le risposte cambiano da comune a comune, le caratteristiche del territorio incidono moltissimo sui bisogni e sulle aspettative delle cittadine e dei cittadini rispetto ai propri luoghi di vita”

La conferenza si svolge in presenza alle 20.30, nella Sala delle Stagioni di Palazzo Dal Pozzo-Machirelli a Imola (via Emilia 25).Per partecipare occorre iscriversi al form di iscrizione (https://bit.ly/29marzo-iscrizione). I posti in presenza sono 80 e sono prenotabili fino ad esaurimento. L’accesso alla sala avverrà dalle 20:10.

Per maggiori informazioni sul PUG è attivo anche un sito dedicato (https://bit.ly/PUG-NCI) e una e-mail dell’Ufficio di Piano (pug@nuovocircondarioimolese.it)