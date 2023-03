Tolti anche i quasi 1.000 lucchetti appesi alla cancellata dell’affaccio di via Oberdan

Dopo l’atto vandalico dello scorso 24 febbraio, quando lo scuro era stato divelto e gettato nel canale di Reno sottostante, Canali di Bologna ha provveduto a recuperarlo e ripristinarlo nella sua collocazione originale grazie all’intervento di un fabbro: torna così un simbolo della Bologna delle acque.

Vista l’importanza di questo luogo, è intenzione di Canali di Bologna pensare a valorizzarlo ancora di più.

Già nel 1998 furoni realizzati i primi interventi di valorizzazzione dell’area con il ripristino degli affacci sulle acque del canale, dove fu possibile, in corrispondenza dei ponti che ancora oggi attraversano via Oberdan, via Piella e via Malcontenti, riportare alla luce due tratti del condotto idraulico urbano.

Infatti, in via Malcontenti e in via Piella esistevano due costruzioni adibite a vespasiani ad uso pubblico, mentre in via Oberdan, alcuni cartelloni pubblicitari, nascondevano il canale.

Sono stati tolti anche i quasi 1.000 lucchetti dell’amore appesi nella cancellata dell’affacio via Oberdan, purtroppo il loro peso di circa 400 kg rischiava di far cadere la struttura, la maggior parte sono conservati all’Opificio delle Acque.