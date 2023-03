Presentato il progetto per il tratto Casalecchio di Reno-Marzabotto

La Ciclovia del Sole avanzerà verso Firenze attraversando l’appennino lungo il corso del fiume Reno da Casalecchio a Marzabotto. I dettagli del progetto di questi ulteriori 54 chilometri del tratto italiano dell’Eurovelo 7, sono stati illustrati nei giorni scorsi dai progettisti dello studio Fahre associati, dalla consigliera metropolitana alla Mobilità ciclistica Simona Larghetti e dal sindaco di Casalecchio di Reno Massimo Bosso.

Un investimento complessivo di 20 milioni di euro con lavori che termineranno nel 2026 e che aggiungeranno un tassello importante alla strategia di sviluppo sostenibile del territorio metropolitano.

Nel 2024 termineranno inoltre i lavori in corso per la realizzazione del tratto di Ciclovia del Sole Sperticano-Riola 21 chilometri di cui 9 in sede protetta (i restanti in promiscuo ciclo-veicolare) finanziati con 2,5 milioni con Fondi FSC – Patto per Bologna gestiti dalla Città metropolitana, ai quali si sono aggiunti 430 mila euro di Città metropolitana e Unione Appennino.

Il tracciato Verona-Bologna-Firenze della Ciclovia del Sole si configura come il primo tratto italiano dell’Eurovelo 7, la ciclovia che collegherà Malta a Capo Nord. Nel 2018 Città metropolitana di Bologna ha sviluppato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) della Ciclovia del Sole tra Verona e Firenze, coinvolgendo le quattro Regioni attraversate: Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.

Con il finanziamento ministeriale per il Lotto prioritario, la Città metropolitana ha affidato l’incarico per l’aggiornamento del progetto di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza del tratto di Ciclovia del Sole tra i comuni di Casalecchio di Reno e Marzabotto.



“La Ciclovia del Sole è una sfida importantissima per il nostro territorio, è uno dei due tragitti Eurovelo che attraversano l’Italia, quindi l’unica ciclovia di rilevanza Europea della nostra Regione – commenta Simona Larghetti, consigliera metropolitana con delega alla Mobilità ciclistica -. Su 7400 chilometri complessivi, da Malta a Capo Nord, 153 passano per il territorio della città metropolitana di Bologna ed è un grande sogno quello di riuscire a completare tutto il tracciato con una ciclovia di qualità, accessibile anche a chi fa turismo a piedi, che attraversi i centri abitati del nostro splendido territorio, dalla pianura all’Appennino. Un capolavoro di biodiversità del paesaggio che con quest’opera andiamo a riqualificare. Non si tratta solo di un percorso che stupirà i cicloviaggiatori, ma di un’occasione per riqualificare il nostro paesaggio: dove passerà la ciclovia potremo eliminare gli abusi edilizi, sistemare le frane, costruire ponti che riuniscono sponde da sempre separate, far conoscere frazioni dimenticate e far attraversare i nostri boschi in modo rispettoso per la fauna”.