Previsto il coinvolgimento diretto degli studenti dell’Istituto Alberghiero nel progetto che l’azienda alimentare sta sviluppando

E’ stato firmato nei giorni scorsi il protocollo di intesa tra Felsineo e FelsineoVeg, le Società Benefit di Gruppo Felsineo, e l’Istituto Alberghiero “Luigi Veronelli” di Casalecchio di Reno. L’obiettivo dell’accordo è stimolare la visione delle nuove generazioni, agendo su temi specifici quali lo sviluppo sostenibile, l’educazione all’etica del consumo e la lotta allo spreco alimentare.

Il protocollo prevede il coinvolgimento diretto degli studenti in attività laboratoriali all’interno del progetto solidale che Gruppo Felsineo ha avviato nel 2022 a sostegno del Centro Anffas Modiano di Sasso Marconi che si occupa di attività socioassistenziali e riabilitative per l’integrazione di utenti disabili.

In particolare, i ragazzi dell’Istituto di Casalecchio di Reno, oltre ad occuparsi delle analisi nutrizionali delle ricette già realizzate nel 2022, saranno impegnati nell’elaborazione di nuove preparazioni stagionali insieme a Gruppo Felsineo e ai ragazzi del Centro Modiano, con la possibilità dunque di esprimere al meglio il proprio estro, anche mediante l’utilizzo di ingredienti a km zero.

Inoltre, nell’ottica di promozione dei principi di economia circolare e di lotta anti-spreco, il protocollo vede il coinvolgimento degli studenti anche nelle attività di ricerca e sviluppo aventi ad oggetto nuove referenze vegetali realizzate utilizzando gli sfridi derivanti dall’attività di affettamento e confezionamento.

Gli eventuali nuovi prototipi, che dovranno rispondere agli standard qualitativi e nutrizionali richiesti dal mercato, saranno oggetto di prove industriali e, in caso di ottenimento di un nuovo prodotto da lanciare, il relativo pack fornirà visibilità rispetto alla sinergia avvenuta con l’Istituto Veronelli per la sua realizzazione.

“Il coinvolgimento delle generazioni future è per noi un elemento imprescindibile del nostro agire sostenibile. Il mondo del lavoro ha bisogno di figure che sappiano affrontare le problematiche in ottica sostenibile e soltanto iniziando già all’interno della scuola a sperimentare un nuovo approccio, che permetta di integrare in tutti i ragionamenti le tre dimensioni economica, sociale ed ambientale, sarà possibile, nell’immediato futuro, avere a disposizione professionalità preparate alle nuove sfide. Coinvolgere in modo diretto e pratico gli studenti è un’attività estremamente stimolante; siamo convinti che sia la strada più efficace per costruire un mondo più verde e un futuro più rosa”, ha dichiarato Emanuela Raimondi, AD di Gruppo Felsineo.