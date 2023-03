Dal 3 all’8 aprile sarà chiuso il tratto da viale De Amicis-Carducci sino a via Mentana-via Aspromonte

A seguito di approfondimenti eseguiti durante i lavori di riqualificazione di viale Andrea Costa è risultato necessario prevedere la chiusura alla circolazione stradale del tratto dall’incrocio di via Carducci-viale De Amicis fino all’incrocio con via Mentana-via Aspromonte.

La chiusura è necessaria per permettere che i lavori di asfaltatura previsti possano essere preceduti dalla sistemazione strutturale del sedime sottostante e verrà effettuata nella settimana da lunedì 3 a sabato 8 aprile, considerando il cronoprogramma dei lavori e il minor traffico di bus scolastici, per le vacanze di Pasqua.

“Questa operazione straordinaria si è resa indispensabile in quanto c’è la necessità di avere la garanzia di tenuta permanente del sedime a seguito dell’asfaltatura, per evitare che l’asfalto ceda, una volta steso: dagli approfondimenti eseguiti nelle scorse settimane è emerso che i lavori compiuti negli anni Sessanta sono risultati compromessi nel tempo. E il rischio è che l’intervento di asfaltatura programmato non tenga, e a breve si debba ricorre ad un nuovo successivo intervento – spiegano il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini -. L’Amministrazione comunale, impegnata nella riqualificazione totale di viale Andrea Costa, ha ritenuto necessaria questa opera non prevista e non prevedibile fino agli approfondimenti delle scorse settimane, al fine di garantire la qualità del risultato nel tempo. Non sono emersi problemi di questa natura negli altri tratti del viale che saranno interessati dalle opere nei prossimi mesi”.

“Questo intervento non previsto comunque non comporterà ritardi nel completamento dei lavori di riqualificazione del tratto di viale Andrea Costa, la cui conclusione è fissata agli inizi di maggio, in modo da essere pronto per accogliere gli spettatori, che arriveranno in treno, in occasione del Gran Premio di F.1 del 19-21 maggio prossimo” rassicurano Panieri e Raffini.

Al fine di creare il minor disagio possibile alle attività economiche presenti ed ai residenti, la chiusura sarà effettuata una volta terminata la pavimentazione, attualmente in corso, adiacente alla parte commerciale. Saranno percorribili le due corsie ciclo-pedonali laterali e verrà aperta al traffico temporaneamente, in un solo senso di marcia e solo per le auto e le moto, la corsia interna, adiacente agli alberi ed ai parcheggi esistenti, che rimangono attivi, in direzione da viale De Amicis verso via Mentana. Per attivare questo percorso per le auto e le moto verrà rimosso temporaneamente il tratto di marciapiede adiacente al semaforo, lato viale De Amicis. Nel suddetto percorso si potrà accedere solo da viale De Amicis e non svoltare invece da viale Carducci. Il traffico degli autobus verrà deviato su viale della Resistenza-via Di Vittorio in uscita e in entrata.

Questo specifico intervento comporta un costo non previsto di circa 35mila euro.

Sia gli operatori economici presenti in loco sia i residenti e le associazioni di categoria vengono informati in queste ore attraverso un volantino che contiene le informazioni e le indicazioni utili.

Nei giorni di chiusura di viale Andrea Costa e di attivazione del percorso alternativo, la Polizia Locale sarà presente in loco, al fine di gestire la circolazione stradale, nei momenti di punta del traffico.