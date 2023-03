Penazzi: “Il turismo è indubbiamente un elemento centrale per la città, anche grazie all’attività del nostro Autodromo”

Nasce il Tavolo Turismo Locale di Imola. Nei giorni scorsi il Comune ha infatti approvato la delibera che costituire il Tavolo Turismo Imolese, per la promozione, la partecipazione e il coordinamento fra gli attori locali coinvolti nell’attività di valorizzazione turistica.

Con la delibera, inoltre, viene nominato referente dell’Amministrazione Comunale nella convocazione e Presidente del Tavolo, l’Assessore al Turismo, nel caso specifico Elena Penazzi, come rappresentante della Giunta Comunale. A coadiuvare il Presidente, come referente tecnico dei servizi comunali, è individuato il Dirigente dell’Area Promozione Circuito degli eventi, nel caso in esame Stefano Mirri.

Il Comune richiede la partecipazione al Tavolo, in qualità di componenti, di un rappresentante ciascuno per le Associazioni di categoria, l’Associazione Albergatori imolese, l’Associazione Ristoratori imolesi e gli operatori del settore.

A questo proposito, l’assessore al Turismo, Elena Penazzi, in qualità di presidente del Tavolo, ha convocato per mercoledì 12 aprile, alle ore 11, un incontro in Comune con le realtà suddette, per la definizione della costituzione del Tavolo del Turismo Imolese. All’ordine del giorno, fra gli altri punti, vi sono la nomina dei componenti del Tavolo, il punto sulla tassa di soggiorno, l’analisi della legge regionale di riforma degli Iat, il calendario eventi 2023 e l’impostazione di quello del 2024.

Fra le prerogative del presidente del Tavolo vi è anche quella di poter richiedere la partecipazione al Tavolo di confronto, qualora lo ritenga di volta in volta opportuno, quali “invitati temporanei”, persone che fossero temporaneamente investite da azioni inerenti lo scopo del tavolo.

“Esiste da tempo un Tavolo del turismo circondariale, ma abbiamo sentito la necessità di un confronto con gli operatori e le associazioni focalizzato su Imola. I temi di condivisione sono sicuramente tanti ed importanti. Il turismo è indubbiamente un elemento centrale per la città, anche grazie all’attività del nostro Autodromo. Ma non solo di questo si parlerà al Tavolo del Turismo Imolese, perché ci potremo confrontare su tematiche trasversali e indipendenti dagli eventi in pista: turismo outdoor, eno-gastronomico, culturale. Penso che lavorando insieme avremo modo di stimolare nuove idee e proposte sull’attrattività di Imola” spiega Elena Penazzi.

Il Comune ha voluto costituire il Tavolo quale strumento consultivo di partecipazione allargata, che comprende tutti gli stakeholders direttamente o indirettamente coinvolti presenti nel territorio imolese, al fine di facilitare la partecipazione delle associazioni, delle organizzazioni e degli operatori economici coinvolti nell’attività di valorizzazione turistica ai vari momenti di programmazione. L’Amministrazione comunale intende, infatti, costruire un confronto permanentecon gli operatori del settore, le associazioni e le imprese direttamente o indirettamente coinvolti per facilitare lo sviluppo turistico del territorio, con la promozione e la valorizzazione turistica del Comune di Imola e del suo territorio con progetti di attrattività verso la nostra città.

L’obiettivo che si intende perseguire nel medio, lungo periodo è quello di favorire la partecipazione e consultazione delle parti istituzionali, economiche e sociali, dei principali interlocutori diversamente coinvolti in tema di promozione e il loro coinvolgimento nell’assunzione di decisioni e impegni nello sviluppo di piani e programmi di valorizzazione del territorio imolese.

A questo proposito l’assessore Elena Penazzi sottolinea: “ci sono dati interessanti per il nostro Comune, in particolare rispetto al numero dei giorni trascorsi in città dai turisti, che nel 2022 sono stati in totale 203.607, pari al +2,7% rispetto al 2019 e ben il 27,3% in più nei confronti del 2021. Questo ci fa capire che chi soggiorna in città per più notti ha bisogno di trovare quella accoglienza che poi lo porterà a tornare altre volte e a consigliare ad altri Imola come destinazione. Su questo, al Tavolo potremo lavorare, per migliorare e implementare ciò che già offriamo nel settore dei servizi turistici”.

Nel frattempo, nella rotonda all’uscita dell’autostrada, ieri è stato montato il cubo che fa parte dell’attività di marketing territoriale “The Sound of Imola”, che promuove gli eventi in città legati al sound, quindi prevalentemente motoristici e musicali, ovvero quelli che negli anni hanno sostenuto in buona parte il turismo della nostra area.