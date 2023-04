Cantieri prossimi al completamento nelle vie Nino Bixio e XX Settembre

Continua, tra lavorazioni in fase di completamento ed altre programmate a stretto giro di agenda, la mirata pianificazione del municipio di Borgo Tossignano dedicata alla riqualificazione ed alla manutenzione straordinaria di alcune strade del territorio. Una scelta che strizza l’occhio alla sicurezza della circolazione ed alla miglioria di un tessuto viabile sempre più strategico per i collegamenti interni.

Manca davvero poco per la sistemazione del manto di asfalto di via Nino Bixio dopo le lavorazioni del cantiere di Hera per il ripristino di quelle problematiche legate alle tubature idriche che, in passato, avevano portato ad una raccolta di firme da parte dei residenti nei confronti della multiutility. Non solo. In dirittura di arrivo ci sono anche le ruspe in via XX Settembre, nella zona dell’ex macello, a completamento di un intervento manutentivo dal costo superiore ai 200mila euro. Un importo significativo concentrato soprattutto nel ripristino di un avvallamento della carreggiata attraverso un importante sistema di palificazione che ha riportato in quota il passaggio. Senza dimenticare il posizionamento di un nuovo guard-rail e la completa asfaltatura del tracciato.

Ma non è tutto. Partiranno a breve, e si completeranno entro la prossima estate, le opere in via Rio Maggiore. Una strada già attenzionata anche dalla precedente amministrazione. In questo caso le lavorazioni cominceranno all’altezza della borgata di case della località e proseguiranno per tutto il tratto di competenza comunale. Prevista, quindi, la riasfaltatura del manto già esistente con l’aggiunta di una nuova gettata che interesserà la porzione attualmente ghiaiata. La modalità migliore per garantire all’intera strada, nel segmento di competenza dell’ente borghigiano, un’adeguata superficie per il transito dei veicoli.

“Un piano che guarda con rinnovata spinta alla riqualificazione del tessuto viabile interno come elemento vincolante in chiave strategica per garantire alla comunità arterie funzionali e sicure – spiega il sindaco di Borgo Tossignano, Mauro Ghini -. Anche nelle zone più decentrate del nostro territorio. L’appetibilità dei nostri paesi collinari, in un contesto in cui si parla spesso di ripopolamento delle zone montane, passa anche dall’adeguatezza dei collegamenti per i residenti, per le realtà lavorative del posto e come migliore biglietto da visita per chi arriva dalla città”.