Dal 3 aprile si può ritirare la Carta Smeraldo. Da maggio inizierà la sostituzione di tutti i contenitori.

A Monzuno cambiano le modalità del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. L’obiettivo è migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata e recuperare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente. Due le novità principali: la sostituzione, a partire dal mese di maggio, di tutti i contenitori per i rifiuti e l’introduzione della Carta Smeraldo. Il kit per la nuova differenziata sarà disponibile per il ritiro nei Punti Smeraldo dal 3 aprile prossimo. Complessivamente sono interessate dal progetto 3.170utenze, tra domestiche e non domestiche.

Le modifiche del servizio rientrano nelle novità contenute nella gara per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata a fine 2021 in un raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società cooperativa Brodolini e il Consorzio Ecobi, tramite gara ad evidenza pubblica da parte di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti).

A Monzuno la percentuale di raccolta differenziata è 45,6% mentre la quantità di rifiuti indifferenziati inviati a smaltimento è di 276 chilogrammi per abitante. Con la nuova raccolta e la collaborazione di tutti, l’obiettivo è raggiungere e superare l’obiettivo del 69% di raccolta differenziata e ridurre la produzione di indifferenziato sotto i 190 chilogrammi all’anno per abitante.

Cosa cambia

A partire dal mese di maggio verranno progressivamente sostituiti tutti i contenitori per i rifiuti di Monzuno. I nuovi cassonetti hanno un sistema informatizzato per il riconoscimento dell’utente. Dal primo luglio il cassonetto Smarty per i rifiuti indifferenziati si aprirà solo con la Carta Smeraldo, la tessera di Hera per i servizi ambientali. Gli altri cassonetti rimarranno temporaneamente ad apertura libera.

Un’altra novità riguarda gli imballaggi di alluminio e le lattine: saranno da conferire con la plastica e non più insieme al vetro.

Il nuovo kit per la differenziata: cosa contiene e dove si ritira

Il kit per la nuova differenziata contiene la Carta Smeraldo; la pattumella e i sacchi per la raccolta dell’organico; la Guida alla raccolta differenziata.

Nel mese di aprile il personale incaricato da Hera consegnerà gratuitamente il kit presso i “Punti Smeraldo” allestiti:

a Rioveggio (Stazione Ecologica Hera, via L.Grasso 3b): lunedì 3, 17, 24 aprile; giovedì 6, 13, 20 aprile. Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18;

(Stazione Ecologica Hera, via L.Grasso 3b): lunedì 3, 17, 24 aprile; giovedì 6, 13, 20 aprile. Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; a Vado (Delegazione, Piazza Libertà 8): martedì 4, 11, 18 aprile; mercoledì 5, 12, 19 aprile. Orario: dalle 9 alle 13;

(Delegazione, Piazza Libertà 8): martedì 4, 11, 18 aprile; mercoledì 5, 12, 19 aprile. Orario: dalle 9 alle 13; a Monzuno (Municipio, via L.Casaglia 4): venerdì 7, 14, 21 aprile; sabato 8 e 22 aprile. Orario: dalle 9 alle 13;

(Municipio, via L.Casaglia 4): venerdì 7, 14, 21 aprile; sabato 8 e 22 aprile. Orario: dalle 9 alle 13; a Brento (Circolo Monte Adone, via dello Sport 1): sabato 15 aprile dalle 9 alle 13.

Dal 2 maggio al 30 giugno, il kit si può ritirare all’Ecosportello aperto presso il Municipio di Monzuno (via L.Casaglia 4), il sabato dalle 9 alle 13.

A partire dal 2 maggio il kit si può ritirare anche in questi punti:

Ecosportello Hera Comm di Vergato (via della Repubblica 507): lunedì e mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16; venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17;

di (via della Repubblica 507): lunedì e mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16; venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17; Ecosportello Hera Comm di Loiano (via Roma 14/6 presso agenzia immobiliare “La Montanara”): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12; martedì e giovedì dalle 15 alle 18;

A partire dal primo luglio il kit sarà disponibile sia presso gli Ecosportelli di Hera Comm negli orari indicati sopra, che all’Ecosportello del Municipio di Monzuno ogni secondo sabato del mese dalle 8.30 alle 13.

Assemblee e Infopoint

Per illustrare tutte le novità in programma a Monzuno, sono state organizzate tre assemblee pubbliche: lunedì 3 aprile alle 20.30 al Municipio di Monzuno (via L.Casaglia 4); venerdì 7 aprile alla Sala Comunale di Vado (via Val di Setta 54); mercoledì 12 aprile alla Sala Corbo di Rioveggio (via Campi Sportivi 1).

Gli Infopoint saranno allestiti al mercato settimanale di Monzuno sabato 15 aprile dalle 9 alle 13 (piazza Salvo d’Acquisto), e al mercato settimanale di Vado, mercoledì 19 aprile, dalle 9 alle 13 (piazza della Libertà).

In questi giorni i cittadini e le attività produttive di Monzuno stanno ricevendo in buchetta una lettera che illustra le modifiche del servizio di raccolta rifiuti e dà indicazioni sui luoghi dove ritirare il kit e sulle assemblee pubbliche e gli Infopoint.

Per usare al meglio i servizi di Hera è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it, utilizzare l’app gratuita il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti del Servizio Clienti del Gruppo Hera: 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche, attivi entrambi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.