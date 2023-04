Entro fine aprile saranno completate anche quelle in via Casteldebole e via degli Orti

Sono iniziati in questi giorni i lavori per realizzare le corsie ciclabili in via Vittorio Veneto. L’intervento rientra nel progetto “Piano per la mobilità ciclabile e pedonale emergenziale”, finanziato con i fondi del piano REACT EU.

I lavori interessano il tratto tra l’incrocio con via Pasubio e via Saffi e andranno ad aggiungersi a quelli già intrapresi di recente sul tratto che si trova a sud, a senso unico. In particolare, sul lato est sarà introdotta una corsia da 1 metro separata da 0,50 metri rispetto l’area di sosta in linea, mentre sul lato ovest sarà realizzata una corsia da 1,50 metri.

Entro la fine del mese di aprile, verranno poi completate anche le corsie ciclabili in via Casteldebole e in via degli Orti.