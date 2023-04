Si tratta di un Fiat Ducato allestito per il trasporto di carrozzine per portatori di disabilità

Sentito momento di festa in piazza XX Settembre con il sindaco Fasuto Tinti che ha presentato ufficialmente alla città il nuovo automezzo attrezzato che l’Amministrazione di Castel San Pietro Terme ha messo a disposizione di Tradisan, l’associazione di volontariato che si occupa del servizio comunale di trasporto di disabili e anziani.

L’automezzo, un Fiat Ducato allestito con attrezzature per il carico e trasporto di carrozzine per disabili, era stato acquistato alla fine del 2022, e viene già utilizzato dall’associazione per i trasporti dall’inizio del 2023. Il costo complessivo sostenuto dal Comune è stato di 51.300 euro, e anche Tradisan ha partecipato alla spesa, donando all’Amministrazione 8.000 euro.

Al taglio del nastro, insieme al presidente di Tradisan Giuseppe Pasotti e ai volontari, erano presenti anche la consigliera regionale Francesca Marchetti, il vicesindaco Andrea Bondi, l’assessore Giuliano Giordani e il parroco don Gabriele Riccioni, che ha benedetto l’automezzo. Dopo il taglio del nastro, la foto di gruppo con una riproduzione ingrandita dell’assegno di 8000 euro donato dall’associazione per l’acquisto del nuovo furgone attrezzato appena inaugurato.

«Ringrazio molto i volontari per l’impegno che dimostrano quotidianamente in questo servizio di grande valore per la comunità – ha affermato il sindaco Tinti -. Un servizio per il quale anche l’Amministrazione si è impegnata economicamente negli anni, per garantire il ricambio dei mezzi, necessario per effettuare i trasporti in sicurezza, un’attenzione importante nei confronti dei volontari dell’associazione e soprattutto della comunità più fragile».