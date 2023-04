Capofila del motogiro è stato il pilota Luca Cadalora

Si è è svolta nei giorni scorsi la 12 esima edizione di “Pasqua per un bambino”, il motogiro di beneficenza per i piccoli cardiopatici ricoverati presso il Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola.

In dono per i bambini e le bambine giochi e uova di cioccolato lasciati dai motociclisti bolognesi del “MotoClub Ducati – Doc Borgo Panigale”, che da anni sostengono i progetti e le attività di Piccoli Grandi Cuori odv, insieme ai “colleghi” modenesi e ferraresi delle associazioni “Motopinguino” e “Casco Matto”.

I piccoli pazienti malati di cuore potranno così trascorrere dolci momenti di gioco e allegria durante le festività pasquali, grazie alla generosità di queste persone.

Capofila di questa staffetta di solidarietà il pilota motociclistico italiano Luca Cadalora, presente per l’occasione insieme a Polizia di Stato, con la Lamborghini Huracan LP-610 utilizzata nella delicata catena della donazione organi per il trasporto urgente di organi in caso di necessità, rappresentanti di Carabinieri, Polizia Municipale di Bologna e dirigenti del sindacato SIULP, Vespa club di Bologna e sezione bolognese di Angeli in moto.

I motociclisti sono partiti dal Ducati Factory Store per poi arrivare al padiglione 23, dove si trova il Reparto: qui hanno lasciato il loro carico speciale di doni e uova di cioccolato. Ad accoglierli, oltre al direttore della Cardiochirurgia pediatrica del Sant’Orsola prof. Gaetano Gargiulo e ai sanitari, la vice presidente di Piccoli Grandi Cuori odv Patrizia Ventura insieme ai volontari di questa associazione che da più di 25 anni accoglie e sostiene le persone con cardiopatia congenite attraverso servizi di assistenza psicologica, socioassistenziale, accoglienza.

Il ricavato dell’intera giornata (iscrizione al motogiro) in particolare sarà destinato alla Casa di Accoglienza Polo dei Cuori dell’associazione, che accoglie gratuitamente le persone cardiopatiche e le loro famiglie.