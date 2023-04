La Polizia Locale sequestra 30 piante, tra agrumi e palme, e le dona all’Istituto Agrario Serpieri

È Il risultato finale di un intervento della Polizia Locale dei giorni scorsi, quando gli agenti, in servizio per un normale controllo del territorio, hanno intercettato alla periferia nord della città un venditore itinerante che aveva allestito una postazione di vendita con numerose piante di alberi esposte e appoggiate a terra.

Dopo il controllo, è emerso che il quarantenne residente fuori città non era in possesso di alcun titolo per esporre e vendere la merce. Come prevede il Regolamento dei Mercati e delle Fiere, le trenta piante, suddivise tra agrumi e palme, sono state sottoposte a sequestro amministrativo e l’uomo sanzionato con 1.032 euro.

Ma è la fase successiva a prendere una piega inaspettata: trattandosi di piante di norma destinate alla distruzione, tuttavia ancora in un ottimo stato e di un valore stimato tra i 500 e i 700 euro, è stata avviata una procedura per consentirne un destino migliore.

Contattato l’Istituto Agrario Serpieri e ricevuta la pronta disponibilità della dirigente e della vice preside, le piante sono state donate alla scuola per scopi didattici e affidate alle cure dei giovani studenti e dei loro professori.