Si chiama Issimo City ed è un mezzo 100% elettrico e made in Italy per muoversi agevolmente in città

Unlock the city! Una soluzione green in ottica smart city. Dopo l’anteprima mondiale lanciata in EICMA lo scorso novembre, è stato celebrato nei giorni scorsi, nel Plant 2 di Motori Minarelli, l’avvio di produzione del primo scooter elettrico di Fantic Motor.

Una cerimonia con i dipendenti delle due aziende, Motori Minarelli e Fantic Motor, che hanno partecipato alla realizzazione del progetto e al quale hanno preso parte anche diversi ospiti, tra cui l’assessore allo sviluppo economico e lavoro della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, il vicesindaco della Città Metropolitana di Bologna Marco Panieri e il Sindaco di Calderara di Reno Giampiero Falzone. Una giornata da ricordare, che sancisce un nuovo punto di partenza e che segna l’inizio di una transizione ecologica sempre più fondamentale.

La giornata si è svolta nel Plant 2, dove sono state allestite due nuove e modernissime linee di produzione dedicate alla green mobility. La linea destinata alla produzione di Issimo City prevede 18 postazioni di lavoro e 2 presse, presto ampliate con marcatura automatica. Tutte le postazioni di lavoro presentano conduzione guidata della sequenza delle attività da svolgere. La linea, prossimamente implementata con tutti i controlli qualitativi di serraggio, è collegata al gestionale aziendale per garantire l’avanzamento degli ordini di produzione. A bordo linea vi è una visual board, sulla quale vengono riportate le informazioni produttive e qualitative in tempo reale. Alla fine del ciclo produttivo avviene la mappatura completa del veicolo, mappato il motore, l’inverter, il cruscotto e la batteria. Con una capacità produttiva di 100 veicoli al giorno che per il primo anno garantirà a Fantic una produzione di circa 20.000 veicoli elettrici.

Issimo City, insieme a Issimo 45, Issimo 25 e al monopattino TX completa la gamma Urban Mobility di Fantic per coprire ogni esigenza di mobilità: dalla cosiddetta “last mile mobility” fino al commuting extraurbano. Come i fratelli minori Issimo anche Issimo City è prodotto nello storico stabilimento di Motori Minarelli a Bologna e vanta un design innovativo e originale caratterizzato da un pregevole telaio a traliccio in alluminio e dalle due grandi ruote da 16’’. Il diametro generoso è una caratteristica fondamentale per un utilizzo in sicurezza, superando agilmente gli ostacoli cittadini come rotaie e dissesti stradali.

Fantic Issimo City, sarà disponibile nella versione L1 e successivamente anche in quella L3, dotato di batteria standard da 2,2Kwh che può essere integrata fino a 4,4 kWh, togliendo l’ansia di ricarica. L’autonomia totale infatti sarà di 72 km secondo ciclo WMTC, che salgono ad oltre 140 km in caso di doppia batteria.

Avviata la produzione di quattro diverse colorazioni: Neon Green, Fantic Red, Night Blue e Matt Grey. La versione L1 presenterà un prezzo di vendita al consumatore finale di 3.990€.

Come afferma il Direttore Generale, di Motori Minarelli, Vittorino Filippas “La sensibilità delle persone verso una mobilità più sostenibile accelererà ulteriormente la domanda di mobilità leggera. Fantic Motor e Motori Minarelli non vogliono farsi trovare impreparate all’opportunità che questa sfida ci presenta. Infatti, già dal 2023 il 50% della produzione di veicoli sarà interamente elettrico”.

“La Regione Emilia-Romagna ha creduto da subito nel progetto elettrico di Fantic, che ha rilanciato lo storico marchio bolognese Motori Minarelli – ha dichiarato l’assessore Colla. – Non a caso, grazie a un piano industriale serio che guarda all’innovazione sostenibile e crea nuova occupazione, l’azienda è fra i beneficiari della legge regionale 14 sull’attrattività. Per questo oggi siamo particolarmente lieti di poter salutare il lancio ufficiale della produzione del nuovo scooter 100% elettrico”.