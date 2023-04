Il Comune ha approvato l’apposita convenzione con IF per l’utilizzo della sala “Ayrton Senna”, affacciata sull’omonima piazza

Semaforo verde ai matrimoni in autodromo. Nei giorni scorsi, infatti, l’Amministrazione comunale ha approvato la convenzione d’uso tra il Comune stesso e la Società IF Imola-Faenza Tourism Company, per la concessione in comodato gratuito della sala “Ayrton Senna”, posta nell’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari”, per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili.

Nel momento in cui IF concede al Comune la sala “Ayrton Senna” (la cui gestione è stata affidata ad IF da Con.Ami), questo spazio diventa un vero e proprio Ufficio di Stato Civile distaccato in autodromo, per il periodo nel quale si svolgono le cerimonie.

Per tutto il tempo in cui resterà costituito l’Ufficio di Stato Civile distaccato, limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento della o delle cerimonie, la sala Ayrton Senna sarà quindi da ritenersi ad ogni effetto “Casa Comunale”. Ricordiamo che la suddetta sala è affacciata su Piazza Ayrton Selva da Silva n. 2, lo spazio di libero accesso ai cittadini, posto dopo la torre d’ingresso all’autodromo, al termine di viale Dante.

La sala, che durante l’anno è gestita da IF per le proprie attività di comunicazione e promozione, è concessa per le celebrazioni nei mesi da ottobre a marzo, nelle giornate di sabato e domenica di ogni settimana; nei mesi da aprile a settembre, nelle giornate di martedì e mercoledì di ogni settimana.

Per ogni celebrazione dovrà essere garantito un allestimento che comprende un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico; 4 sedie/poltroncine: una per ciascuno degli sposi e una per ciascuno dei testimoni; 1 sedia/poltroncina per il celebrante e 10 sedie per gli ospiti. Ulteriori allestimenti o addobbi potranno essere concordati tra i richiedenti e IF.

La convenzione tra Comune e IF dura 3 anni,con decorrenza dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per altri 3 anni, previa semplice proposta del Comune entro sessanta giorni dalla scadenza e accettazione da parte di IF entro trenta giorni.

La tariffa dovuta dagli sposi al Comune a titolo di rimborso spese per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili in autodromo è la stessa che oggi viene pagata per le cerimonie nella Rocca sforzesca e a palazzo Tozzoni, ovvero € 410,00 (iva esclusa)per le coppie residenti a Imola e il doppio, ovvero € 820,00 (iva esclusa), per le coppie non residenti.

Per antonomasia, l’autodromo è una location per appassionati. Tanto che qualche coppia, prima ancora della possibilità di celebrare matrimoni civili o la costituzione delle unioni civili, ne ha fatto il set per foto sulla pit lane, dopo aver svolto la cerimonia in altro luogo o ha scelto la pista per effettuare la proposta di matrimonio. Ora c’è l’opportunità di fare tutto in autodromo. Compresa l’eventuale possibilità, ad esempio, di scattare foto sulla terrazza della torre dell’autodromo o sulla pista, naturalmente previa le dovute autorizzazioni per entrambe le location oppure organizzare un rinfresco in collaborazione con il ristorante Carburo (in questo caso a pagamento), posto a pochi metri dalla sala “Ayrton Senna” o utilizzare i simulatori (sempre a pagamento). Come spiega la direttrice Marcella Pradella “If si rende disponibile a concordare con gli sposi eventuali servizi aggiuntivi alla cerimonia”. Con l’avvertenza che si tratta di attività aggiuntive che comunque è difficile definire al momento della prenotazione del matrimonio, che avviene di solito molto tempo prima della cerimonia, che quindi solo all’ultimo potranno essere confermate.

“Siamo riusciti a sbloccare una suggestione che da anni era rimasta solo un desiderio di tanti appassionati, quello di sposarsi in un luogo iconico e magico come l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”. Finora ci sono state proposte di matrimonio e foto degli sposi in pista, ma questa nuova possibilità darà modo di vivere il momento del “sì” proprio all’interno della struttura. Come Amministrazione Comunale pensiamo che questa attività, insieme a tutte le altre che stiamo mettendo in campo, contribuirà a rendere sempre più polifunzionale e attrattivo l’Autodromo” commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore all’Autodromo e ai Servizi al cittadino, Elena Penazzi.