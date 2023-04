Tra gli obiettivi, migliorare ulteriormente qualità ed efficienza per il territorio.

A Marano di Gaggio Montano, nel cuore dell’Appennino bolognese, nasce il nuovo polo dei servizi del Gruppo Hera per il territorio della montagna: una sede unica, sostenibile e all’avanguardia, per migliorare ancora di più qualità ed efficienza dei servizi ambientali, acqua e gas per il territorio. Realizzata in soli otto mesi con un investimento di 2 milioni di euro, la nuova sede è il risultato della complessa ristrutturazione del fabbricato di via Giugnano dell’ex Cosea Ambiente, società entrata a far parte del Gruppo Hera nel 2019.

Il nuovo polo dei servizi per l’Appennino bolognese è stato inaugurato dal Presidente Esecutivo di Hera, Tomaso Tommasi di Vignano, e dal Sindaco di Gaggio Montano, Giuseppe Pucci.

“L’inaugurazione ha un significato importante e segna un’altra tappa dell’ambizioso progetto di portare a compimento il riassetto logistico di tutte le sedi del Gruppo, con la massima integrazione e sinergia con le comunità servite e i territori”, ha affermato Tomaso Tommasi di Vignano, Presidente Esecutivo del Gruppo Hera. “Oggi qui, nel cuore dell’Appennino bolognese, vediamo attuato un ulteriore, concreto risultato, raggiunto a completamento dell’importante operazione di acquisizione di Cosea Ambiente. Non si tratta semplicemente di nuovi uffici e palazzine, ma anche di una riorganizzazione a 360 gradi – ha aggiunto – che ci ha permesso di razionalizzare le attività di molte sedi operative, in una logica di ottimizzazione di spazi e servizi. Parliamo di una progettualità complessa e lungimirante, capace di innestarsi e portare benefici e vantaggi alle comunità locali”.

Le caratteristiche dei nuovi spazi

L’immobile riqualificato si sviluppa su tre piani per una superficie di circa mille metri quadrati prevalentemente destinati a uffici, sale riunioni, spogliatoi, locali tecnici e a uso magazzino/deposito. Gli ambienti sono efficienti, innovativi e accoglienti e ospiteranno il personale addetto ai servizi ambientali e alle reti idriche e gas, in servizio finora nelle sedi di Vergato e Porretta.

Dotato di impianto fotovoltaico e cappotto esterno, l’edificio è sostenibile, all’avanguardia e a basse emissioni energetiche. Una sede unica consente inoltre di beneficiare delle economie di scala derivanti da un approccio industriale avanzato nella gestione dei servizi consentendo di migliorare la qualità e l’efficienza del servizio nei territori della montagna che occupano un aspetto centrale per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo Hera.

Il progetto di ristrutturazione aveva anche l’obiettivo di alzare ulteriormente la qualità della vita del personale nell’ambiente lavorativo, nella logica di un miglioramento diffuso del welfare aziendale che il Gruppo Hera sta portando avanti in tutti i territori serviti. Nell’edificio di via Giugnano, in particolare, ha giocato un ruolo fondamentale anche l’illuminazione naturale, studiata in modo approfondito: le pareti degli uffici sono quasi interamente vetrate e si sviluppano sui lati sud/est e sud/ovest che si affacciano sulla Valle del Reno; anche gli ambienti interni sono separati da pareti vetrate mobili per sfruttare al meglio la luce solare.