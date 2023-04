Il Cda è completato da Juri Gardenghi, vice presidente e da Maria Giovanna Vespignani

Veronica Gioiellieri è stata eletta presidente dell’Asp Circondario Imolese. La sua elezione è avvenuta nei giorni scorsi, da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi alla Persona, dopo che l’assemblea dei Soci dell’ASP aveva provveduto alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio d’Amministrazione. L’assemblea si è svolta alla presenza dei Sindaci del Nuovo Circondario Imolese e della Presidente dell’assemblea dei Soci, Daniela Spadoni.

Insieme al presidente Veronica Gioiellieri, il nuovo Cda è composto da Juri Gardenghi, eletto vice presidente e da Maria Giovanna Vespignani. Avvocato, con studio in centro a Imola, Veronica Gioiellieri, subentra a Renata Rossi Solferini, che ha ricoperto il ruolo di presidente Asp negli ultimi 5 anni.

“Le scelte sono state calibrate con la consapevolezza dell’importanza di ASP e delle sue attività di presidio territoriale, in particolare in un periodo complesso come quello attuale in cui sono numerose le fragilità da sostenere e da accompagnare. Sono numerosi infatti i sostegni che ASP mette in campo per i cittadini del Nuovo Circondario Imolese, dai contributi per l’affitto a quelli per lo sport, fino al caro-bollette e all’attuazione del progetto “costruire comunità” del Comune di Imola. Le personalità individuate sono professionisti competenti e appassionati, conoscitori della materia e in grado di affrontare le delicate sfide che ASP ha di fronte” dichiarano Marco Panieri, presidente del Nuovo Circondario Imolese e Daniela Spadoni, presidente Assemblea dei Soci

“Vogliamo ringraziare il Consiglio d’Amministrazione uscente, la Presidente Avv. Renata Rossi Solferini, il Vicepresidente Claudio Tassoni e la Consigliera Claudia Buttazzi. Sono stati anni importanti per la storia di ASP nei quali sono state affrontate situazioni inedite, prima fra tutte lo scoppio della pandemia di COVID-19 e poi l’emergenza energetica. Pertanto, a nome di tutti i sindaci del Nuovo Circondario Imolese vogliamo esprimere la nostra gratitudine per il lavoro svolto in anni non facili e per aver mantenuto sempre alto l’orizzonte dei progetti di ASP. Ricordiamo anche più recentemente la realizzazione del progetto, sostenuto da Bryo S.p.A., di riqualificazione energetica della CRA “Fiorella Baroncini”. Infine, auguriamo buon lavoro e la massima collaborazione istituzionale ai nuovi componenti del CDA, con i quali siamo pronti fin da ora a lavorare per dare risposte alle necessità dei nostri territori” concludono Marco Panieri e Daniela Spadoni.